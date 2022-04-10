身家4億CE0！8點檔女星搶轎惹議　急發7聲明護航白狼   

41歲的八點檔女星張懷媗，因陪同統促黨總裁「白狼」張安樂參與媽祖遶境，卻在9日經過民生地下道時，因搶轎引發警民衝突，她怒批警方對未成年人施暴電擊，反而被網友打臉沒事先申請，也未遵守防疫秩序，她今（10）日急發7點聲明，護航白狼沒有打架鬧事，「我從始至終都跟在他旁邊」，希望不要扭曲他。





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▲女星張懷媗（左）和白狼張安樂交情不錯。（圖／翻攝自張懷媗臉書）

▲女星張懷媗（右）強調自己一直在白狼身邊，強調對方沒有鬧事。（圖／翻攝自張懷媗臉書）

張懷媗在聲明中強調，接轎和抬轎都是同一群人，並不是外界所說的搶轎，接轎的人有申請，也有名牌與貼紙，管制區內的抬轎人士從顏清標手上接手媽祖神轎，另一群人要二次轉手接轎，「因警方不讓抬轎與接轎人會合，所以產生衝突」。





至於她認為警方對小孩執法過當，被網友質疑政府規定要參與遶境者，要打過第三劑疫苗，這些信徒似乎並未遵守規定，張懷媗否認帶領一群未成年者朝聖，反認為過錯在地方政府，「現場很多民眾帶小孩去看媽祖，確實沒有檢查站來確認是否打完三劑疫苗，這項規定與疏失應該由地方政府自行檢討吧！」





▲9日大甲媽祖遶境，女星張懷媗也在現場聲援，事後在臉書上po出多則照片與影片，怒斥對台灣司法與警察失望。（圖／翻攝自張懷媗臉書）

而張懷媗私下不只是演員，也是生技公司的老闆，她人生曾經歷過兩次大手術，一度退出演藝圈，歷經切除大腸、摔傷頸椎的挫折後，便注重身體保健，投入生技產品研發，據《三立新聞網》報導，她如今不只是8點檔女星，更是有著4億資本額以及一年4億營業額的生技CEO，在大陸也有海外分公司，雄厚實力不可小覷。





以下為張懷媗7點聲明全文





1、我只是一早跟著張安樂總裁要去參與￼2個活動，其中一個還是一年一度台灣最大型的宗教盛會「媽祖繞境」，因為是第一次，所以我像個小女孩一樣既興奮又期待。





2、我說的是「不要扭曲張安樂本人」，他沒有做什麼，因為我從始至終都跟在他旁邊，至於那些不認識的人甚至其他群體鬧事打架，這都很不應該也不在我認同的範圍內。





3、接轎的人都有申請也有名牌與貼紙，本來就已經在管制區內從顏董人馬接走媽祖神轎，並且抬著轎了，後來影片是管制區外要二次轉手接轎，並沒有搶轎這回事，因為抬轎與接轎的本是同一批人馬，只因警方不讓抬轎與接轎人會合所以產生衝突。並非「搶轎」一說。





4、我心疼的是，我當天認識的2位孩子，他們跟著父母去參加活動，在人群中被警方過度執法，這點我實在看不下去，如果是你們的孩子你們不難過心疼嗎？





5、現場很多民眾帶小孩去看媽祖，確實沒有檢查站來確認是否打完三劑疫苗，這項規定與疏失應該由地方政府自行檢討吧！





6、我從沒有說過「帶領一群未成年抬轎」，請不要亂註解誤導大家。而在旁參與熱鬧的孩子們受到驚嚇才是我的重點。





7、那位女孩因受到毆打重擊，嚴重驚嚇到精神狀態不穩定，她的恐懼與反應我真的心疼與不捨，所以分享畫面給粉絲們看，事實是否警方不當使用槍械靜待司法調查與釐清，我只希望她的恐懼能快平息。



