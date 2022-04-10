台中+8！疫情燒進東勢養護中心　足跡曾到三井、科博館

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衛生局表示，針對該養護中心人員89人(35名工作人員、2名實習生及52名住民)全數完成PCR採驗，皆為陰性，該中心即日起禁探視，住民原地隔離(只出不進)，此外，已安排就醫診所醫護人員4名PCR採檢，結果尚未出爐。（編輯：孫唯容）
以下為確診個案說明：
案27095，20多歲男性，4/1與友人參加台灣祭後，其中1名友人7日確診(案26234)，該案經外縣市匡列接觸者並就地於南部居隔，7日出現症狀，快篩陰性，因同行友人陸續確診，8日再次PCR採檢陽性確診，於南部隔離治療，可傳染期間無台中市活動史及接觸者。
案27114，10多歲女性，在東勢區老人養護中心實習生，4/2-4/5回南部探親，期間曾與4/8確診鄰居(案27116)用餐，7日出現症狀就診，8日下午接獲通知鄰居確診後，晚間自行快篩陽性，9日經PCR陽性，隔離治療中。
案27288，未滿5歲男童，3/31、4/4發燒，8日咳嗽、流鼻水，9日凌晨急診就醫採檢確診，隔離治療中。
案27289，20多歲女性，已接種2劑疫苗，5日曾於北部與友人聚餐，8日出現症狀，後因接獲友人確診進行快篩陰性，9日至醫院PCR採檢確診，隔離治療中
案27372，50多歲女性，已接種2劑疫苗，為台中市案24998家人，9日出現症狀，經採檢確診，隔離治療中，為居隔轉陽，無新增接觸者或台中市公共場域足跡。
案27373，60多歲男性，已接種3劑疫苗，4/2與家人北上外縣市與友人聚餐，5日出現症狀，8日晚間接獲友人確診(案26676)，9日返台中後快篩陽性，經衛生局轉介至醫院採檢PCR陽性，隔離治療中。
案27374，未滿10歲女童，曾與家人外縣市旅遊，8日晚間出現發燒症狀並採家用快篩陰性，經家人帶至醫院快篩陽性、PCR陽性，隔離治療，感染源調查中。（編輯：孫唯容）