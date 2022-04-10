基隆本土+28！公布海量足跡圖：八方雲集、麥當勞、廟口

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其中，與中正區某工地延伸相關的有3例，分別是27000、27008、27240。案27000，因為全家7人都確診，他是在居隔期間陰轉陽性確診；案27008，是24585的家人，匡列居隔期間陽性確診；案27240，是40多歲女性，他自述日前曾跟家人一起去花蓮掃墓，目前還在疫調中。
而在小吃店相關的部分有3例，分別是27005、27013、27337，都是原匡列居隔的對象；案27005，是某小吃店卡拉OK的從業人員，因姪子25535確診，媽媽25833也確診，在居家隔離時PCR採檢陽性確診；案27013，是25021的女朋友，在匡列居隔PCR確診；案27337是23537的男朋友，在隔離前PCR陰轉陽性確診。
物流群聚衍生家庭相關有2例：案27006與案27007，他們是25538的家人，匡列居隔間陽性確診。崇右科大的學生有2例，案27245與案27246，他們是透過愛心快篩的專案篩檢出來的，由於學校從校園有確診個案以來都是停課，到4/18才恢復上課，因此經初步疫調判斷，應該跟之前校園群聚不太一樣，且沒有直接相關。
南榮國中群聚相關1例：案27004，是之前確診個案25017的接觸者，在匡列居隔期間PCR採檢確診。有關家庭群聚的部分，有5個家庭群聚相關共10例，其中有3個家庭共4例是原本匡列的，另有2個家庭共6例是新增的。
原匡列的是案27012，是之前確診個案25216的家人；案27340是之前確診個案26418的孩子；案27243與案27244，與之前確診個案26733是一家人，以上都是在匡列期間確診。另外新增的2個家庭群聚是，案27002與案27115是母子，有疑似症狀前往篩檢站PCR陽性確診，目前正在疫調當中；另外還有案27011、案27014、案27015、案27339他們是一家人，目前正在疫調當中。
此外，與雙北市有關的是案27001，自述最近有跟太太回新北市瑞芳的娘家，太太家人有兩位親戚確診，分別是台北市與新北市的確診個案；案27003因孫子是台北市確診個案而被匡列，在居隔期間確診。
而與台北市確診個案衍生職場相關1例：案27009，是25920的員工，是台北市確診個案的衍伸，在匡列居隔期間PCR採檢確診。最後，還有4例目前已有初步方向，但還在進一步疫調中，案27010，50多歲的女性；案27241，70多歲男性，有疑似症狀在家未出門。請家人買快篩篩檢，結果呈陽性通報衛生所，轉PCR確診；案27242，30多歲男性；案27338，60多歲男性，是個人計程車行的計程車司機，目前疫調中。
市長林右昌最後也說明「全民防疫、愛心篩檢」目前執行情形，他指出，從4/5-4/10，諮詢服務電話總共收到39例快篩陽性案例的通報，經過進一步PCR複檢後，在這39例中，陽性有33例，陰性有6例，所以後續我們做的收治有23例在集中檢疫所內，另外10例，是因為年紀比較大或有心血管疾病等等原因，目前收治在醫院當中。（編輯：林盈君）
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