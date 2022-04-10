北市本土＋67 張惠妹演唱會再增2例、酒店累計35例
台北市今(10)日新增67例本土及40例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至60多歲之間，61名男性，46名女性，本土案例分別居住於萬華區及北投區各12例、大安區8例，中山區7例、大同區6例、松山區、信義區各5例、內湖區及士林區各4例、南港區3例、中正區1例。
衛生局表示，截至今（10日）中午，新增67例本土病例，36例新增確診病例疫調中，31例為已知感染源或相關聯個案，酒店及酒吧相關5例(信義區案26994、中山區案27228及27450、大同區案26984、北投區案27232)，累計35人確診；百貨特展相關1例(松山區案26991)，累計15人確診；KTV相關1案(大安區案27226)，累計16人確診；北投區某國小3例(北投區案27455、27456、27458)；信義區某國小新增2例(信義區案27322、松山區案27459)，北市累計3人確診。
衛生局表示，接觸者確診19例(松山區案27460、信義區案27233、大安區案26985及27223、中山區案26978、中正區案26988、萬華區案27236、27326、27327、27461、27462及27463、南港區案26995及26996、內湖區案27229、北投區案27227、27231、27318及27457)。
此外，藝人張惠妹於台北小巨蛋辦理演唱會，有觀眾於4月6日參加演唱會後被匡列居家隔離，衛生局表示該確診者坐在演唱會特B區第14排，今日再新增同場次2名友人染疫，一個同樣坐在案26419的旁邊，另一個則是紫2B區第6排。