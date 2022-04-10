▲台南+18確診！19張爆量足跡曝光：麥當勞、全聯、撞球館

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其中，安南區10多歲男性個案27107，於8日出現發燒症狀、至醫院快篩陽性後續採PCR陽性確診，可傳染期間活動範圍包含安定區納骨堂、麥當勞台南海佃店、安南區府城豆漿大王、北區空氣基因彈翻健身育樂中心等地。
而將軍區個案27108、27109、27110、27111、27112、27113，於4月1日接觸台北市個案26407，6人於本月5日至7日，陸續出現發燒、咳嗽、嘔吐、喉嚨痛、流鼻水等症狀，被匡列為台北市個案26407的接觸，者而安排居家隔離及採檢後陽性確診。
案27521為台南市8日公布的個案25976、25977、26151花蓮旅遊同行者，3日晚間9時許，與前述3名個案，一同於花蓮奧斯卡音樂餐廳內用，5日開始喉嚨痛，被匡列為居家隔離者後，安排採檢確診。
台南市長黃偉哲也提醒，近期國內每日皆有百例以上確診病例，建議市民應減少社交活動及跨縣市移動，也應儘速完整接種COVID-19疫苗與追加劑；台南市府也將邀集相關局處及醫療院所，共同規劃COVID-19個案關懷服務中心，建立居家照護相關機制。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。