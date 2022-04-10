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17天後單日確診破萬？專家態度保留　強調重症數才是重點

▲國內本土疫情再起，有醫師發文若國內繼續維持Rt值在2以上，推算後認為國內17天之後，可能會爆出單日破萬例。不過，也有專家持保留態度，認為重點不在確診人數，而是染疫對象重症的比例是否影響醫療量能，並建議現在就可慢慢做輕症居家隔離 。（示意圖／取自unsplash）
▲國內本土疫情再起，有醫師發文若國內繼續維持Rt值在2以上，推算後認為國內17天之後，可能會爆出單日破萬例。不過，也有專家持保留態度，認為重點不在確診人數，而是染疫對象重症的比例是否影響醫療量能，並建議現在就可慢慢做輕症居家隔離 。（示意圖／取自unsplash）

記者顏真真/台北報導

2022-04-10 16:52:48

國內本土疫情再起，今（10）日仍有431例本土個案，更有醫師發文若繼續維持Rt值在2以上，再過1周可能單日突破千例，推算17天後，可能會爆出單日破萬例。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中僅表示，目前國內Rt值介於2.0～2.5之間。新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁則持保留態度，他強調不能單看有多少人確診，重要的是確診對象是誰，若是中重症者居多，就會造成醫療負擔，而且現在就可慢慢開始做「輕症居家隔離」，香港就是前車之鑑，初期為清零，輕、重症都往醫院送，台灣千萬不要犯同樣的錯誤。

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指揮中心今日公布國內新增575例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為431例本土個案及144例境外移入，沒有死亡個案，但增加4例中症確診，包括80多歲男性有接種3劑疫苗，有高血壓、冠狀動脈心臟病史，血氧濃度一直很好，肺炎也算比較輕微，還有70多歲男性接種兩劑疫苗、60多歲男性接種3劑疫苗，另1位50多歲女性未曾接種過疫苗，本身有高血壓、冠狀動脈心臟病史，目前使用瑞德西韋治療中。累計今年元旦以來12例中症個案、中症率0.34%，重症有2例均死亡、重症率0.06%，其餘3532例輕症或無症狀、約占99.61%。

不過，國內確診人數攀升，精神科醫師沈政男發文指稱，若繼續維持Rt值在2以上，再過一個禮拜可能單日突破千例，推算後認為國內17天之後，可能會爆出單日破萬例，今日在指揮中心記者會上也有媒體詢指揮官看法。對此，陳時中僅表示，目前國內Rt值是介於2.0～2.5之間。

至於國內17天後確診數會不會破萬？新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，目前國內疫情再起，民眾防疫警戒升高，加上有些企業自主居家上班，學校有些也啟動遠距教學，確診人數會不會這麼快拉升，他持保留態度。當然，如果現在民眾防疫鬆懈，沒做好分流措施，確診人數指數型增加是存在的，但會不會17天上萬人他態度保持，當然，這不是他關注的重點，重要的是確診對象是什麼人。

洪子仁進一步指出，如果確診者都是50歲以下輕症占多數，對國內醫療量能影響較小，但若是以長照、養老機構群聚確診較多，因這些都是高齡者居多，這就是要擔憂的地方，一旦這些地方被攻破，染疫重症比例也會比較高，尤其疫苗一劑都沒打的，更可能引發中重症，造成醫療負擔。他強調，國外對Omicron監測主要在醫療相關量能，包括醫院空床數及中重症人數，台灣慢慢也要往這方向思考，不是單看有多少人確診，若都是50歲以下輕症者，對醫療量能衝擊就比較小，即便從今日新增4例中症患者來看，目前真正重症的人則有2人，若真的確診人數到萬人，中重症人數比例應該也很低。

對於陳時中演講時表達不再以「零確診」來控制疫情，現階段先進行輕、重症分流，洪子仁說這樣的作法是對的，香港就是前車之鑑，當初也是為了清零，在病例數不多時，只要有確診就往醫院送，台灣千萬不要犯同樣的錯，將無症狀及輕症也往醫院送，只是增加醫療量能。因此，他認為台灣現在可以慢慢啟動「輕症居家隔離」，不要等到每日確診人數1500人恐怕會來不及。

至於輕症要居家隔離，洪子仁說，快抗原快篩準備很重要，現在確實可考慮成立像之前口罩國家隊一樣，讓快篩試劑價格更親民，而且更容易取得，畢竟這次全球面對新冠肺炎，病毒檢測是很重要的關鍵，增加檢測密度及強化，早點找到可能確診者是很重要，即便快篩不像PCR那麼精準，但病毒量極高時，檢測仍會呈現陽性，此時也是傳播力最強時，可適時找出確診者，有助降低社區傳播風險。

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