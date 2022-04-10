花蓮增13本土！餐廳群聚再擴大　14張海量足跡表曝光

今（10）日確診新增431人，花蓮增加13名確診，其中有9人與奧斯卡相關，2名為外縣市匡列確診、1名慈濟醫院護理師、1名社區民眾染疫；市府也公布海量足跡，花蓮縣長徐榛蔚呼籲，學校停課師生、足跡重疊者請務必前往快篩，阻斷病毒傳播鏈。（編輯：孫唯容） 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 台北+67！阿妹演唱會再爆2確診 酒店、男模會所有足跡台中+8！疫情燒進東勢養護中心 足跡曾到三井、科博館屏東「娛樂圈」+20確診！天上人間群聚擴大 海量足跡曝