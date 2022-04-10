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花蓮增13本土！餐廳群聚再擴大　14張海量足跡表曝光

今（10）日確診新增431人，花蓮增加13名確診，其中有9人與奧斯卡相關。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
今（10）日確診新增431人，花蓮增加13名確診，其中有9人與奧斯卡相關。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

編輯中心/綜合報導

2022-04-10 16:57:25

今（10）日確診新增431人，花蓮增加13名確診，其中有9人與奧斯卡相關，2名為外縣市匡列確診、1名慈濟醫院護理師、1名社區民眾染疫；市府也公布海量足跡，花蓮縣長徐榛蔚呼籲，學校停課師生、足跡重疊者請務必前往快篩，阻斷病毒傳播鏈。（編輯：孫唯容）

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▲（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
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▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
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▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
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▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
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