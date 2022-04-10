蒲亭也幫她慶生！俄羅斯「戰地女孩」　影響力更勝希拉蕊

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在2022年由俄羅斯對烏克蘭發起的這場戰爭當中，西蒙尼揚擔任這兩間宛如俄羅斯《CNN》、《BBC》的大媒體主筆角色，更因為認同烏東地區頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的「獨立」，被歐盟以「破壞烏克蘭領土完整、主權和獨立的行動和政策」列入俄羅斯總統蒲亭等人在內的制裁名單中。
不過為何這樣一個「80後」的女記者可以如此深得蒲亭信賴，一肩扛起負責對外「大外宣」，改變俄羅斯人在西方眼中刻板印象的重責大任，其實得先從她的出生背景說起。西蒙尼揚1980年生於俄羅斯南部的克拉斯諾達爾市，並在當地最大的國立大學「庫班國立大學」就讀新聞系，儘管這間學校在廣袤的俄羅斯學術界中排行不算前端，但西蒙尼揚深知「打造形象」的重要，很快地就在新聞生涯中找到展露頭角的機會。
西元1999年，年僅19歲的西蒙尼揚應徵上當地的「克拉斯諾達爾」電視台，成為一名新聞台的地方記者，開始了她的記者工作。就在當年俄羅斯爆發了第二次車臣戰爭，西蒙尼揚幾次出入車臣戰場，沉著冷靜的態度與年輕的外觀相當吸引眾人眼球，更替她贏得不少欽佩。
2002年秋天，憑藉著過去努力奮鬥出來的漂亮履歷，西蒙尼揚被俄羅斯國家電視台委任為駐克里姆林宮記者，成為一名精通克宮消息的人士，開始與不少政治人物打交道，蒲亭更因此對這個大學剛畢業的女記者有著不錯的印象。
2004年9月，俄羅斯別斯蘭第一中學發生一起劫持人質的危險事件。身為電視台內部當紅炸子雞的西蒙尼揚臨危受命，在第一時間就趕往別斯蘭進行現場報導，儘管現場局勢一觸即發，隨時都可能有子彈往身上飛來，西蒙尼揚仍全程跟蹤報導，且絲毫沒有透露半點懼意，這名冷靜專業又貌美的女記者從此深植俄羅斯人民的心中，更是普遍都是男性的同行口中那個了不起的「戰地女孩」，事後國防部長還親自頒發獎章給她。
事隔一年，西蒙尼揚的25歲生日當天，她正在索契針對俄羅斯與塔吉克雙方領袖峰會進行報導，當時的記者會後，俄羅斯總統蒲亭特意準備了一束鮮花並親手送到西蒙尼揚面前，在眾人矚目下逗趣表示「有人提醒今天我們的一名好同事過生日，恭喜她今年25歲生日快樂！」，接著便將鮮花地給了她；不過這並不是蒲亭唯一遞給西蒙尼揚的東西，這名年輕有為的女記者不僅工作能力好，工作能力好，又得到總統的器重，在克宮又消息靈通，當莫斯科當局醞釀成立國家新聞通訊社時，俄總統新聞秘書和總統顧問都不約而同地想到了她，在親自面談確認下，年僅25歲的瑪格麗特·西蒙尼揚成為了「今日俄羅斯」電視台英語新聞的主編，並在經過8年的積累下於2013年出任「今日俄羅斯」總編輯。
在她的掌控下，兩個都叫做「今日俄羅斯」的媒體成長茁壯速度驚人，在國際輿論當中甚至能與《BBC》、《CNN》等老牌西方媒體爭奪話語權，《紐約時報》更刊文點名這幾間俄羅斯媒體的政治宣傳攻勢。時而溫柔打太極、時而保有「戰鬥民族」的兇悍，是她征服言論戰場的方式。2017年美國《富比士》雜誌的「世界最有影響力女性」排行上，西蒙尼揚首次登上該榜單，更贏過了前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），當時的她僅幽默回應自己更想出現在財富排行榜上。
這麼一個擁有龐大政治資本、深得民心且掌握媒體資源，熟知克里姆林宮晦暗角落祕密的女人，難道城府極深的蒲亭就沒有一絲堤防的心嗎？事實證明，想在這個圈子生存，西蒙尼揚不僅敏銳還非常明白上位者要的是什麼；2018年總統大選時，有兩名女性候選人頗受關注，分別是女主持人克謝尼婭·索布恰克和著名女人權活動家葉卡捷琳娜∙戈爾東，當時社會也有許多聲浪想知道西蒙尼揚有沒有競選野心，西蒙尼揚卻在接受「紅星」電視台採訪時即果斷表示自己不想參政，「我在此發出正式聲明，我不想參政，我也絕對不會參加任何選舉」，這句話自此保住了她的職業生涯，到現在她可是能與莫斯科高層平行對談的狠角色，並持續透過俄國媒體的身份進行政治宣傳，成為克宮普遍陽剛的權力核心圈中，為自己劃出一個重要位置。