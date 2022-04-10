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台中本土+8　養護中心隔離14天、幼兒園停課10天

▲台中市長盧秀燕說明新增8名確診者的疫調情形。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
▲台中市長盧秀燕說明新增8名確診者的疫調情形。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-10 17:16:54

台中市今（10日）新增8例本土確診個案，全屬清明連假移動。其中一名嘉義的護專生休假回家被確診的鄰居感染，她實習的東勢區信義老人養護中心，即日起禁止探視，52位住民原地隔離14天、同寢室2名女同學也被隔離。東勢區另有一家幼兒園，因女童確診將停課10天。

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台中市長盧秀燕表示，這名19歲女生（案27114），清明放假回家時和鄰居確診個案（案27116）共餐。女生ct值12.1，傳染力強，信義老人養護中心的工作人員、實習生和住民89人，未來14天將天天快篩和PCR採檢。

社會局表示，實習生已施打3劑疫苗，平時工作內容為協助住民洗澡、餵餐、帶上下床。她於6日返回養護中心，8日家屬告知鄰居確診。台中市足跡包括東勢區東宮小吃、東勢宸朵美甲工作室、老先覺麻辣鍋東勢店、7-11欣東勢門市、全家便利商店東勢嶺先店、東勢區古早排骨麵店。

▲19歲女實習生（案27114）的台中市公共足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
▲19歲女實習生（案27114）的台中市公共足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
社會局長彭懷真表示，養護中心已暫停家屬及訪客探視，住民於養護中心就地隔離、只出不進。洗腎的住民由衛生局安排適當院所；另有1名正在住院的住民，將安排至負壓隔離病房；2名和確診者同住的實習生安排至防疫旅館。

工作人員部分，為因應養護中心照護需求，除了3名部分工時的工作人員居家隔離，其餘32名工作人員持續追蹤健康狀況，並於固定樓層上班，分層照護住民。

▲台中市政府對養護中心實施的防治作為。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
▲台中市政府對養護中心實施的防治作為。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
除了養護中心女實習生，台中市另新增7名本土個案，第2位是西屯區20多歲男性（案27095），ct值20.97。他和友人到屏東墾丁參加台灣祭，接觸女性外縣市友人（案26234），同行11 人已有4人確診，他在南部直接被匡列，沒有回台中的公共足跡。

第3位是后里區一歲多男童（案27288），8日哭鬧不安就醫、9日凌晨急診採檢確診，ct值32.98，已匡列親友11人居隔。幼童3日曾與家人至三井outlet park台中港店、清水五權夜市，但今天下午二採陰性，衛生局將通報中央，有可能排除確診。

▲后里區一歲多男童（案27288）的台中市公共足跡，該案可能是偽陽性。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
▲后里區一歲多男童（案27288）的台中市公共足跡，該案可能是偽陽性。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
第4例為西屯區20多歲女性室內設計師（案27289），她於5日到桃園高鐵站與北部確診者（案27230）用餐，ct值15，已匡列密切接觸者11人。台中市足跡包括小雅藝術台中門市、西區韓石屋、鼎峰高爾夫練習場、頂粵吉品、奧美伽24H智能健身會館台中英才店、春水堂大墩店、星巴克大英門市、日月千禧酒店。

▲西屯區女性室內設計師（案27289）的台中市公共足跡，多家高級餐廳、飯店入列。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
▲西屯區女性室內設計師（案27289）的台中市公共足跡，多家高級餐廳、飯店入列。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
第5例為太平區50多歲女性（案27372），她是之前僑泰中學學生確診者（案24998）的媽媽，居隔期間陰轉陽，ct值14。沒有公共場域足跡。

第6例西屯區60多歲退休男性（案27373），他和太太到新竹與朋友（案26676）餐敘，ct值14，已匡列接觸者5人，足跡包括裕毛屋凱福登生鮮超市公益店、李海滷肉飯、銅鑼灣文記港式餐廳。

▲西屯區60多歲退休男性（案27373）的台中市公共足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
▲西屯區60多歲退休男性（案27373）的台中市公共足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
第7例為東勢區的5歲多女童（案27374），清明連假期間和家人到彰化、苗栗旅遊，CT值13.54、感染源尚不明。匡列接觸者包括家人6人、女童東興國小附設幼稚園同班同學22人及老師4人。另幼兒園全園53人停課10天，4月19日復課。她的台中市足跡包括自然科學博物館石屋自然探險屋及立體劇場、史堤克先生牛排館健行店。

▲東勢區幼稚園女童（案27374）的台中市公共足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
▲東勢區幼稚園女童（案27374）的台中市公共足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.10）
第8例為長期居住北部的20多歲男性（案27519），ct值15，已經一個多月未回戶籍地台中，衛生局長曾梓展表示，該案可能由系統轉給北部列管。

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