台中本土+8　養護中心隔離14天、幼兒園停課10天

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社會局表示，實習生已施打3劑疫苗，平時工作內容為協助住民洗澡、餵餐、帶上下床。她於6日返回養護中心，8日家屬告知鄰居確診。台中市足跡包括東勢區東宮小吃、東勢宸朵美甲工作室、老先覺麻辣鍋東勢店、7-11欣東勢門市、全家便利商店東勢嶺先店、東勢區古早排骨麵店。
社會局長彭懷真表示，養護中心已暫停家屬及訪客探視，住民於養護中心就地隔離、只出不進。洗腎的住民由衛生局安排適當院所；另有1名正在住院的住民，將安排至負壓隔離病房；2名和確診者同住的實習生安排至防疫旅館。
工作人員部分，為因應養護中心照護需求，除了3名部分工時的工作人員居家隔離，其餘32名工作人員持續追蹤健康狀況，並於固定樓層上班，分層照護住民。
除了養護中心女實習生，台中市另新增7名本土個案，第2位是西屯區20多歲男性（案27095），ct值20.97。他和友人到屏東墾丁參加台灣祭，接觸女性外縣市友人（案26234），同行11 人已有4人確診，他在南部直接被匡列，沒有回台中的公共足跡。
第3位是后里區一歲多男童（案27288），8日哭鬧不安就醫、9日凌晨急診採檢確診，ct值32.98，已匡列親友11人居隔。幼童3日曾與家人至三井outlet park台中港店、清水五權夜市，但今天下午二採陰性，衛生局將通報中央，有可能排除確診。
第4例為西屯區20多歲女性室內設計師（案27289），她於5日到桃園高鐵站與北部確診者（案27230）用餐，ct值15，已匡列密切接觸者11人。台中市足跡包括小雅藝術台中門市、西區韓石屋、鼎峰高爾夫練習場、頂粵吉品、奧美伽24H智能健身會館台中英才店、春水堂大墩店、星巴克大英門市、日月千禧酒店。
第5例為太平區50多歲女性（案27372），她是之前僑泰中學學生確診者（案24998）的媽媽，居隔期間陰轉陽，ct值14。沒有公共場域足跡。
第6例西屯區60多歲退休男性（案27373），他和太太到新竹與朋友（案26676）餐敘，ct值14，已匡列接觸者5人，足跡包括裕毛屋凱福登生鮮超市公益店、李海滷肉飯、銅鑼灣文記港式餐廳。
第7例為東勢區的5歲多女童（案27374），清明連假期間和家人到彰化、苗栗旅遊，CT值13.54、感染源尚不明。匡列接觸者包括家人6人、女童東興國小附設幼稚園同班同學22人及老師4人。另幼兒園全園53人停課10天，4月19日復課。她的台中市足跡包括自然科學博物館石屋自然探險屋及立體劇場、史堤克先生牛排館健行店。
第8例為長期居住北部的20多歲男性（案27519），ct值15，已經一個多月未回戶籍地台中，衛生局長曾梓展表示，該案可能由系統轉給北部列管。