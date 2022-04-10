雙颱共舞結局曝光！未來一週「乍暖還涼」 一張圖看天氣
中央氣象局表示，今（10）日上午在菲律賓東方海面生成的第二號颱風「梅姬」，目前中心呈現滯留打轉，未來會緩慢向西北轉東北東方向移動，而第一號颱風「馬勒卡」，持續以22轉14公里速度向西北西轉西北方向移動，預估明天就有機會進一步增強為中度颱風，未來將往日本南方海面移動。而兩者在未來逐漸接近過程中會產生「藤原效應」，比較小也比較弱的梅姬颱風，預估將併入馬勒卡颱風環流裡逐漸消失。不過好消息是，這兩個颱風對台灣陸地都沒有影響。
明（11）日又是開工日，雖然心情還想放假，但好天氣至少能幫大家打打氣！氣象局預報員林定宜表示，週一到週三（4/13）上半天，台灣附近都是偏東風到東南風的環境，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西部山區可成有零星短暫雨。白天西半部地區高溫都可達攝氏30度以上，尤其南台灣高溫更可達攝氏33度，東部地區高溫約攝氏28到30度，不過早晚各地低溫僅攝氏19到22度，雖然晴朗為熱但日夜溫差稍大，請民眾留意。
下一波天氣變化將落在週三下半天到週四（4/14）這段期間，受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東半部地區及中南部山區將轉為有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴；北部及東北部地區天氣轉涼，高溫將降到攝氏22到23度，與這幾天高溫相較降溫很明顯。這波東北季風帶來的水氣偏少，週五到週末（4/15~4/17）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區偶有零星短暫雨，北台灣氣溫仍然偏涼一些。
氣象局在臉書「報天氣」專頁公布未來一週天氣說明圖，預估未來一週天氣「乍暖還涼」，週一到週三暖熱如初夏、降雨零星，週三晚間到週四鋒面及東北季風南下，降雨增加降溫明顯，週五到週日降雨趨緩但北台灣較涼。特別提醒週四起東北季風增強之後，沿海地區要留意強陣風。至於馬勒卡颱風及梅姬颱風，雖然對台灣沒有直接影響，但週二、週三沿海地區可能有長浪發生，請民眾前往海邊活動要注意安全。