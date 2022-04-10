宜蘭+14！最新確診足跡曝　曾到張美阿嬤農場、羅東夜市

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至於昨日公布的1起群聚案，除了已說明的4個確診個案（案26997號、案26998號、案27237號、案27239號），醫療團隊昨(9)日緊急進入某國小增設篩檢站，師生及家長共篩檢639人，篩檢出3名陽性個案，為案27330、案27331及案27336，3人為母女關係。
其中案27336為26998同班同學，案27330為案27336的姐姐，案27331號為她們的媽媽。衛生局持續匡列家庭接觸者，再發現案27336的爸爸（尚未有案號）、舅舅（尚未有案號）篩檢也為陽性。衛生局針對此起延伸的家戶感染案，持續疫調及個案追蹤管理。
另外，案27328及案27329皆為10多歲女性，是一對姊妹，案27328號為案26601的接觸者，曾於4月3日及4月5日一起玩耍；得知案26601確診後，因姊妹兩人也出現症狀，自行前往社區篩檢站篩檢，結果皆為陽性確診，CT值分別為13.9及15.2。由於案27328為某專科學校的學生，衛生局緊急與校方聯繫，今日下午針對全校師生展開篩檢。另姊姊（案27329號）所屬的職場相關人員也將進行匡列及隔離。
宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達81.1%，第二劑涵蓋率已達76.8%，第三劑涵蓋率已經達到51.9%。第11波快打站服務陸續開站，請尚未完整接種疫苗的民眾，儘速接種疫苗，以加速提升疫苗涵蓋。（編輯：孫唯容）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。