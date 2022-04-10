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宜蘭+14！最新確診足跡曝　曾到張美阿嬤農場、羅東夜市

▲中央疫情指揮中心表示，今(10)日宣布宜蘭縣新增14名案例。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲中央疫情指揮中心表示，今(10)日宣布宜蘭縣新增14名案例。（圖／宜蘭縣政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-10 17:26:15

中央疫情指揮中心表示，今(10)日宣布宜蘭縣新增14名案例，宜蘭縣府指出，其中4名案例昨(9)日已說明，另增加10例，以及有2名未列案號的個案；宜蘭縣府也緊急公佈足跡，曾到知名景點張美阿嬤農場、羅東夜市、正常鮮肉湯包、蔥寶寶體驗農場等地。（編輯：孫唯容）

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▲宜蘭縣府公布最新足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣府公布最新足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣府公布最新足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣府公布最新足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣府公布最新足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣府公布最新足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
今日新增5例是舞蹈教室相關個案，案27332、案27333、案27334及案27335皆是居隔期間陰轉陽。而案27238為案24544的爸爸，縣府衛生局再次疫調時發現爸爸和個案曾有接觸，因此匡列檢測，結果為陽性而確診，這5例CT值在14.6至23.4之間。

至於昨日公布的1起群聚案，除了已說明的4個確診個案（案26997號、案26998號、案27237號、案27239號），醫療團隊昨(9)日緊急進入某國小增設篩檢站，師生及家長共篩檢639人，篩檢出3名陽性個案，為案27330、案27331及案27336，3人為母女關係。

其中案27336為26998同班同學，案27330為案27336的姐姐，案27331號為她們的媽媽。衛生局持續匡列家庭接觸者，再發現案27336的爸爸（尚未有案號）、舅舅（尚未有案號）篩檢也為陽性。衛生局針對此起延伸的家戶感染案，持續疫調及個案追蹤管理。

另外，案27328及案27329皆為10多歲女性，是一對姊妹，案27328號為案26601的接觸者，曾於4月3日及4月5日一起玩耍；得知案26601確診後，因姊妹兩人也出現症狀，自行前往社區篩檢站篩檢，結果皆為陽性確診，CT值分別為13.9及15.2。由於案27328為某專科學校的學生，衛生局緊急與校方聯繫，今日下午針對全校師生展開篩檢。另姊姊（案27329號）所屬的職場相關人員也將進行匡列及隔離。

宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達81.1%，第二劑涵蓋率已達76.8%，第三劑涵蓋率已經達到51.9%。第11波快打站服務陸續開站，請尚未完整接種疫苗的民眾，儘速接種疫苗，以加速提升疫苗涵蓋。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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