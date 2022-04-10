「鳳梨」吳泓逸要選嘉義市議員？地方人士這樣分析

網紅鳳梨（吳泓逸）今（10）日在臉書PO出穿上競選嘉義市西區市議員背心的照片，並喊出「不分藍綠 支持泓逸 同心協力 幸福嘉義」的口號，貼文底下更釣出包含立法院副院長蔡其昌、民進黨立委莊瑞雄、台灣基進前立委陳柏惟等人留言相挺，引發關注。地方人士向記者透露，目前沒有看到鳳梨掛出競選看板，也尚未看過其在基層走動，不過其網路聲量高，相當有趣，也很符合南部人的「氣口」，嘉義市西區粗估有3席議員的空間，鳳梨確實有機會。
鳳梨今日在臉書PO出穿上黑色競選背心的宣傳照，背心上更寫著嘉義市西區市議員參選人吳泓逸，引發關注。另鳳梨更喊出16字口號，「不分藍綠 支持泓逸 同心協力 幸福嘉義」，3小時就吸引破3萬網友按讚，蔡其昌、莊瑞雄與陳柏惟等人紛紛留言力挺。
蔡其昌留言祝賀鳳梨表示，「我請克斯先去買鳳梨酥相挺了」，鳳梨也回，「其昌副院長，周末好」；莊瑞雄則留言「真心挺梨」，鳳梨回應「委員好」；陳柏惟道賀談及「服務處在哪，我送個『您鳳贏』過去」，鳳梨也回應，「大街小巷都是我的服務處」。另民進黨南投縣長參選人蔡培慧也說，「凍蒜！好運旺旺來」。
對此，嘉義地方人士表示，目前沒有看到鳳梨掛出競選看板，也尚未看過其在基層走動，不過其網路聲量相當高，未必會採用傳統的競選方式，空戰的聲量也不容小覷。
該人士也說，鳳梨很符合南部人的「氣口」，嘉義市西區粗估有3席議員的空間，鳳梨人氣高，確實有一搏的機會。不過現在還沒有到登記的時候，不知道到底會不會選到底。