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港府禁飛令撤銷！長途班機慘遭「清零」　香港機場空蕩蕩

▲受香港嚴峻疫情與禁飛令影響，香港國際機場如今不僅只剩零星班機抵港，就連乘客也幾乎都被「清零」，現場看起來相當冷清。（圖／讀者提供）
▲受香港嚴峻疫情與禁飛令影響，香港國際機場如今不僅只剩零星班機抵港，就連乘客也幾乎都被「清零」，現場看起來相當冷清。（圖／讀者提供）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-10 17:42:54

香港疫情已過最嚴峻時刻，港府日前宣布自4月1日起將撤銷包含英、美、澳等9國的禁飛令，然而在禁飛令取消後的首個星期，不僅從亞洲城市抵達香港的班機數字減半，歐美等長途航班更是慘遭「清零」；國際航空運輸協會（IATA）更為此批評港府防疫規定過於僵化，導致香港痛失國際航空樞紐地位。

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香港自今年一月起爆發疫情以來，港府將澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國等上述9國列入「最高危區」，完全禁止9國航班來港，如今疫情有了好轉趨勢，港府於是開始鬆綁防疫限制，例如宣布「禁飛令」撤銷、完整接種疫苗的海外港人，返港後若持續病毒檢測呈陰性，在檢疫酒店隔離可縮短至最少7天等。

▲受香港嚴峻疫情與禁飛令影響，香港國際機場如今不只只剩零星班機抵港，就連乘客也幾乎都被「清零」，現場看起來相當冷清。（圖／讀者提供）
▲疫情爆發以來，香港國際機場旅客數銳減。（圖／讀者提供）
然而根據香港機管局資料顯示，在這個沒有禁飛令後的第一週，香港機場卻宛如失去過去國際航空樞紐的地位，上周還有313班客機抵達香港，這個禮拜銳減至138班，每天的客機量更從44.7班慘跌至19.7班，而且這些抵達香港的班機全都來自亞洲城市，過去常見的歐美客機全遭「清零」，一班也沒有。

根據彭博社報導，即使有歐美航空公司安排航班抵港，但因為香港出入境要求手續嚴格，實際到達的航班不多，甚至在清明假期（5日）當天，更創出只有14班機抵港紀錄，4月7日更是發生有34班客運航班預計抵港，但最後有19班取消，當天僅有15班抵港班機且全都是短程班機的情況；英國維珍航空方面更表示直到今年9月才有意恢復抵港航班。

▲受香港嚴峻疫情與禁飛令影響，香港國際機場如今不只只剩零星班機抵港，就連乘客也幾乎都被「清零」，現場看起來相當冷清。（圖／讀者提供）
▲禁飛令限制9個國家的航班入境，導致目前香港機場的歐美長途航班仍是「清零」狀態。（圖／讀者提供）
▲受香港嚴峻疫情與禁飛令影響，香港國際機場如今不只只剩零星班機抵港，就連乘客也幾乎都被「清零」，現場看起來相當冷清。（圖／讀者提供）
▲旅客入境限制也隨著禁飛令有所鬆綁，然而除了機場工作人員外，幾乎看不到任何商務客或國際旅客。（圖／讀者提供）
國際航空運輸協會（IATA）總幹事日前批評香港的防疫規定過於僵化，指的是當局為避免病毒入境，規定若有航機抵港時有3名或以上乘客經檢測發現感染新冠病毒，相關航線會被禁抵港7天，總幹事痛批如今受到防疫規定影響，香港「已從航班地圖上消失」，再也沒有過去國際航空樞紐的地位。

不過香港特首林鄭月娥日前在抗疫記者會則回應表示，不少港人利用放寬禁飛令的機會回港，本月1日起平均每日約千名港人回港，此前每日平均僅200人，故若說放寬限制無幫助是不正確；中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國亦表示，如今香港防疫措施比其他地方還要嚴謹，商務客與國際旅客「接近消失」，不能在此時「自己扼自己」，港府應要適時放寬防疫政策，與國際接軌，但對於香港恢復國際航空樞紐地位仍表達樂觀。

此外，根據《中央社》報導，受此波「禁飛令」與疫情影響，近5成外商確定或正在規劃搬離香港，恐怕將使香港失去金融中心地位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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