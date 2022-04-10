港府禁飛令撤銷！長途班機慘遭「清零」　香港機場空蕩蕩

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然而根據香港機管局資料顯示，在這個沒有禁飛令後的第一週，香港機場卻宛如失去過去國際航空樞紐的地位，上周還有313班客機抵達香港，這個禮拜銳減至138班，每天的客機量更從44.7班慘跌至19.7班，而且這些抵達香港的班機全都來自亞洲城市，過去常見的歐美客機全遭「清零」，一班也沒有。
根據彭博社報導，即使有歐美航空公司安排航班抵港，但因為香港出入境要求手續嚴格，實際到達的航班不多，甚至在清明假期（5日）當天，更創出只有14班機抵港紀錄，4月7日更是發生有34班客運航班預計抵港，但最後有19班取消，當天僅有15班抵港班機且全都是短程班機的情況；英國維珍航空方面更表示直到今年9月才有意恢復抵港航班。
國際航空運輸協會（IATA）總幹事日前批評香港的防疫規定過於僵化，指的是當局為避免病毒入境，規定若有航機抵港時有3名或以上乘客經檢測發現感染新冠病毒，相關航線會被禁抵港7天，總幹事痛批如今受到防疫規定影響，香港「已從航班地圖上消失」，再也沒有過去國際航空樞紐的地位。
不過香港特首林鄭月娥日前在抗疫記者會則回應表示，不少港人利用放寬禁飛令的機會回港，本月1日起平均每日約千名港人回港，此前每日平均僅200人，故若說放寬限制無幫助是不正確；中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國亦表示，如今香港防疫措施比其他地方還要嚴謹，商務客與國際旅客「接近消失」，不能在此時「自己扼自己」，港府應要適時放寬防疫政策，與國際接軌，但對於香港恢復國際航空樞紐地位仍表達樂觀。
此外，根據《中央社》報導，受此波「禁飛令」與疫情影響，近5成外商確定或正在規劃搬離香港，恐怕將使香港失去金融中心地位。
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