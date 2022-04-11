Melody曬辣腿逛「東方愛馬仕」 想買58萬麻將桌宅防疫
東方愛馬仕「SHANG XIA 上下」於BELLAVITA寶麗廣塲盛大開幕，殷悅（Melody）以鮮豔的撞色套裝辣秀美腿來站台，近年學習茶道的她，現場示範茶藝、優雅品茗，認為生活需要儀式感的她，開始注重家中品味，推薦「橋」系列白瓷茶具及嵌入電磁爐的茶桌，但心中念念不忘的是發揚國粹、忍不住要說上三次的全自動麻將桌，雖然要價58萬，她笑稱為了認真「宅防疫」好需要入手。但Melody自曝疫情兩年多以來東西都沒有少買，「真的差點忘記這橘色盒子從哪來（愛馬仕經典橘盒），連蝴蝶結都還綁在上面。」
殷悅Melody穿著「SHANG XIA 上下」撞色套裝，辣曬一雙筆直長腿現身開幕記者會，她透露因父母推薦泡茶修身養性，剛開始還嬌嗔「那是你們年紀在泡的老人茶」，自覺「I’m so young」的Melody，這兩年開始研習茶道才體會茶藝的樂趣，平時隔週就會約姊妹一起泡茶。
熱愛生活儀式感的她，現場最想入手的是茶具和茶桌，隨手拿起像玉一樣美的「橋」系列白瓷茶具，讚賞因竹編設計隔熱好拿；連有著竹香的托盤都令她愛不釋手。更坐在嵌入電磁爐的茶桌前，親自示範茶藝，優雅品茗。受訪時還透露自己也熱愛收藏茶具，逛了「SHANG XIA 上下」才想起自己有中村友美的燒水壺，「都忘了拿出來用」。
不過Melody心中最念念不忘的，可是要價58萬的全自動麻將桌，現場忍不住說上三次發揚國粹，是她最愛的東方遊戲，走近麻將桌邊熟門熟路地打開抽屜，一坐下更信手摸來就是「發財」，架勢十足，她強調為了認真「宅防疫」好需要入手，笑翻眾人。
「SHANG XIA 上下」是當代設計師蔣瓊耳攜手愛馬仕集團，2010年共創打造蘊含東方美學的當代生活品牌，以「上」、「下」對立共生又多元化的特質，定義品牌核心價值而得名。運用傳承東方文化及復興傳統手工藝的竹絲扣瓷及鑲嵌工藝，創作涵括傢俱、家飾，甚至服飾、珠寶與配飾等，不少作品更成為國際知名博物館珍藏。「清影」系列竹絲鑲嵌收納盒，獲英國大英博物館2019年永久收藏；同樣工法另外還有四曲疊扇屏制式的黑核桃木屏風可選。
設計概念來自竹籃構造的「攬月」竹編包袋，2014年一上市就進入佳士得拍賣殿堂；更獲英國「V&A」維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）2019年永久收藏。2022年全新與有「東方抽象詩人畫家」之稱的朱德群聯名，以手工蘇繡技藝打造抽象水墨新作包包，全球限量10組，台灣僅引進2組。
連茶具也打造成方便攜帶的手提包組合，以及多款茶杯禮盒，搶攻高端送禮市場；碳纖維打造的明式南官帽椅；瑪瑙製作的圍棋、木製象棋等東方遊戲作品。2021年迎來曾於2014年入圍首屆LVMH PRIZE青年設計師大獎的Yang Li為時裝創意總監，細膩的羊絨氈大衣、漸層優雅的「地平線」洋裝都流暢有型。