吳尊定居上海「疫情爆發秒封城」 全家PCR隔離現況曝光
吳尊參加大陸育兒真人秀《爸爸去哪兒5》翻紅，帶著老婆林麗瑩和兒女NeiNei、Max，上月搬離汶萊百坪豪宅，宣布定居在大陸，沒想到120箱、450公斤的家當剛落地，隔2天馬上遇到上海封城防疫，吳尊全家在上海展開隔離生活，收到政府發放的蔬菜禮包，還被捕獲到全家出門做PCR。
吳尊微博寫下：「3月30日搬到上海，4月1號開始居家隔離，幸好有好多朋友熱心的協助，還有區政府發放的蔬菜禮包，更感動的是大白們（醫護人員）沒日沒夜辛苦的為我們貢獻，真的是滿滿的感恩。」
吳尊在上海豪宅健身，自己找到隔離樂趣，還曬出一家四口快篩陰性的證明，他說：「其實居家隔離也可以過得充實，總有辦法可以做一些讓生活更有意義的，做家務讓家更完美，挑戰現有的食材做美食，曬太陽多運動，看正能量的書和視頻來提升自己。」
吳尊1月才透露，原本計畫讓小孩2023年去澳洲讀書，也看過澳洲的學校，但是疫情改變他和太太的想法，「我們兩個都覺得說，其實帶小朋友來中國上學讀書，是非常好的方向。」他也表示NeiNei、Max在大陸受教育1個月，等於在汶萊5個月，中文進步神速，「對我來說，最重要的是要讓小朋友去感受我們中國人的文化跟學中文。」