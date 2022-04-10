白狼疑率隊搶「大甲媽鑾轎」！彰檢：拒不到案強制拘提
台中大甲鎮瀾宮媽祖繞境隊伍9日晚間行經彰化市區時，統促黨總裁「白狼」張安樂帶人想闖管制區，疑似要搶轎，現場爆發衝突，導致彰化縣警局副分局長鐘振邦在內，有3名員警都掛彩；彰化警方當場逮捕6人，訊後移送彰化地檢署，其中4名成年犯交保，2人為未成年，轉送彰化少年法庭審理，後續也將傳喚張安樂到案說明案情。
9日晚間約20時左右，大甲媽祖鑾轎順利通過民生地下道，但在三民路和永安街口時，統促黨總裁「白狼」張安樂一行人，穿著政黨背心，疑似在管制區出現搶轎行徑，與警方爆發衝突，場面相當混亂，過程中還有人昏倒，警方也拿出電擊槍與辣椒水反制。
彰化地檢署表示，被逮捕6人中，有2人因未成年送彰化地院少年法庭審理，其餘4人則依刑法妨害公務及妨害秩序等罪，移送彰化地檢署複訊，檢察官訊後諭令以新台幣10萬元到3萬元不等金額交保。
彰化地檢署指出，另有「特定犯嫌」涉嫌煽惑、教唆等罪，檢察官已於10日發出傳票通知到案說明，如拒不到案，將強制拘提。全案並持續加強蒐證，擴大偵辦。
有關媽祖繞境宗教活動，已成立處理群眾事件小組，指派主任檢察官、檢察官於活動期間，專責處理任何衍生之不法滋擾或聚眾鬥毆等刑事案件，對於假借「接轎」等名義，聚眾滋事或危害執法人員人身安全者，將深入究責，揪出幕後主使者，從重從嚴訴追，以維護警察同仁執法尊嚴及貫徹國家公權力。（編輯：孫唯容）