陳漢典助力《原子》熱舞帥又騷　勾引鏡頭眼神會放電

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，4月17日即將開播，近日公開主題曲《原來的少年》，80位選手整齊劃一的舞蹈，讓粉絲為之驚豔，短時間就突破5萬瀏覽人次，驚人表現讓星際導師周湯豪認證，少年們實力不容小覷，並許下承諾，若天王星選手「繼續保持下去的話我幫你們製作！」





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▲陳漢典以前是大學熱舞社社長。（圖／記者陳明安攝,2022.04.05）

製作單位為讓選手們實際獲得藝人及明星導師的專業指導，特別安排導師們親自加入合作表演。除了原有的超強星際導師陣容Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪、田一德，也驚喜請了在《菱格世代DD52》助教陳漢典擔任助力導師。一改綜藝節目上的風趣形象，陳漢典對待舞台高度認真與嚴肅。與海王星合作自己的經典作品《先不要》努力呈現「帥」與「騷」。





陳漢典大學時是熱舞社社長，還曾獲得舞蹈大賽亞軍，暫時拿掉搞笑綜藝形象，站上展現舞力的舞台，光和少年們排練就和老師不斷溝通，精心調整了4、5個版本，要求這個表演一定要讓《先不要》呈現出完全不同的帥氣風格，「跳完真的會很喘欸！但重點是觀眾看不出來喔！」





▲陳漢典改編《先不要》成帥又騷的新版本。（圖／野火娛樂提供）

從頭到尾高強度的舞蹈編排極耗體力，陳漢典得意表示，「我可是平時有在做有氧、慢跑保持體力，每週也會大跳舞個兩三次」，難怪這次與海王星選手合作，他還特別加強舞蹈難度，提醒選手每個動作要精準出力，表情卻要呈現要跳不跳的玩味態度，向鏡頭放電勾走觀眾的目光。在用力與放鬆間抓取平衡，十分高難度。





這次合作舞台，陳漢典需要選出能夠代表上場表演的選手，他坦言能夠左右這些弟弟的上台機會很有壓力，但他點名海王星中的周子翔與范范很有舞台魅力，眼神懂得和鏡頭說話，能留住觀眾的目光。「我從他們眼中有看見企圖心，10個人各有特色，都很優秀！」頻頻誇讚海王星，也讓人更期待合作舞台的呈現。





《原子少年ATOM BOYZ》即將在4/17晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪人氣投票進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後正式出道，都需要粉絲及觀眾的支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS歡樂台/精彩台、LINE TV播出、每週日晚間10點至12點於NOWnews YouTube頻道播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六中午12點於原子少年官方YouTube頻道播出





4/30起每週六晚間8點於三立都會台播出



