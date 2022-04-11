買6千萬豪宅成達人！雞排妹獻到府服務　親授致富風水

話題女神鄭家純

（雞排妹）

近日開新網路節目《有阿純好家在》，談及自己18歲離家出走後一直是個租屋族，至今換過四個租屋處，近年也跟親友合資、砸下6,000萬買整層三戶豪宅投資，累積了許多買屋、裝潢、家具挑選以及居家風水等經驗，週遭親友也喜歡跟她討論跟「家」相關的問題，節目決定開放網友報名，她會帶著空間設計師、命理師，家配師等專家到府服務，提供網友所有跟「家」相關的諮詢。鄭家純表示，「希望能擔任大家的好朋友，協助大家打造一個夢想中的好家 」。

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▲雞排妹事業、投資都發展得不錯。（圖／翻攝雞排妹FB）

自認龜毛又雞婆的鄭家純，在幫親友找房子的時侯，除了考慮每個人需求，也提供談判技巧的建議，例如某些家具如果可以自己買、退租時留下來給房東，可以在價格上爭取更多的空間。多年前因為人生後運規劃師徐震諒老師的指導，開始注重居家風水，為朋友看屋時便加入命理風水考量，各種細節都不放過。

「風水這件事情跟住的人有很大的關係，例如我現在住的房子，主臥室打開後有一條走廊，代表住這間房間的人會太強勢，但因為我自己一個人住、自己當家，那就沒關係，如果是一家人住，同樣的格局可能就不適合，需要破解。」鄭家純在節目中分享自身經驗。

▲雞排妹自曝處女座驗屋很要求細節，被粉絲誇讚超專業。（圖／翻攝雞排妹FB）