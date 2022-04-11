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北大2學生確診！決議恢復實體上課引議　校方最新回應

▲位在新北市三峽的國立臺北大學8日有2位學生確診，按照規定將停課10天，不過校方卻宣布在11日恢復實體授課，引發許多學生不滿（圖／翻攝北大臉書）
▲位在新北市三峽的國立臺北大學8日有2位學生確診，按照規定將停課10天，不過校方卻宣布在11日恢復實體授課，引發許多學生不滿（圖／翻攝北大臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 01:05:09

位在新北市三峽的國立臺北大學8日有2位學生確診，按照規定將停課10天，不過校方卻宣布在11日恢復實體授課，引發許多學生不滿；對此，校方說明，染疫的2名同學連假期間，在外縣市確診，並沒有「校內足跡」，因此決定恢復實體上課。

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目前三峽仍是疫情重災區，台北大學決議11日就恢復實體上課，讓不少學生議論紛紛，有台北大學學生在Dcard以「恢復實體授課，不召開防疫會議，罔顧學生會意見，本會深感遺憾」為題，表示同為北部學校的北市大、中原、輔大、師大、海大及東吳等多校亦宣布至少至下周為遠距教學，為何獨以台北大學沒有，更質疑校方所謂的「無校內足跡，即認為本校沒風險」，到底是基於何種專業判斷。

北大學生會也指出，校方稱明日會再召開防疫會議，卻又決議恢復實體上課，如果政策反覆，恐怕會讓學生無所適從。

針對該爭議，根據《聯合新聞網》報導，北大校方強調，8日確診的學生是連假在外縣市染疫，並沒有學校足跡，加上下周就是期中考，經由討論後決定恢復實體上課，也有呈報教育部，一切都有遵守防疫規範。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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