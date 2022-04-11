清潔婦變億萬富婆！蒲亭情婦豪宅要出租 奢華內部曝光
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）據傳情史豐富，坐擁多名情婦，雖然從未獲得本人證實，但俄國政界對此早已心照不宣，情婦們的出身和現況也常被攤在陽光下檢視。近期有外媒報導指出，蒲亭情婦中，清潔婦出身的克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）將座落於聖彼得堡的豪華公寓掛牌出租，屋內的奢華裝潢也因此曝光。
綜合《英國廣播公司》、《每日郵報》等外媒報導，蒲亭被認為與克里沃諾吉赫生有1名19歲的私生女羅佐娃（Luiza Rozova），母女倆近期打算出租位於聖彼得堡的豪華公寓。從照片中可以看到，臥室擺放著鍍金床鋪，裝潢風格以大量的金色為基底，還有家庭電影院跟酒吧等高級設施，看上去相當浮誇。
報導聲稱，該棟豪宅的出租價格，含電費每月約是26萬台幣，坐落在精華地段，面積、裝潢和設施都毫不馬虎，算相當實惠，不過該物件已於8日在出租網站下架，不知是否已覓得租客。
現年45歲的克里沃諾吉赫與蒲亭同樣來自聖彼得堡，出身普通家庭，還曾擔任清潔工貼補家計，原與上流社會扯不上邊，直到1990年代遇上「貴人」蒲亭，人生開始有了轉變，而成為外界眼中的蒲亭情婦之一，還一舉躍升為億萬富婆。
2021年10月國際調查記者聯盟（ICIJ）近日公開的1份「潘朵拉文件」（Pandora Papers）也顯示，克里沃諾吉赫在2003年生下女兒後不久，就突然透過多個離岸金融帳戶，取得了包含摩納哥豪宅、遊艇在內的鉅額資產，也在聖彼得堡擁有了自己的高級公寓，而這些轉帳管道及空殼公司，則與蒲亭其他幕僚的密帳有所牽連。