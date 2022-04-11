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5月「雛雞、受精蛋」專案進口　陳吉仲：避免無雞可用　

▲今（11）日農委會主委陳吉仲強調，若無法進口雛雞跟雞蛋，國內養雞產業將無雞可用，開放進口皆經專家會議討論，確保疫情與糧食供應無虞。（圖／記者許若茵攝，2022.4.11）
▲今（11）日農委會主委陳吉仲強調，若無法進口雛雞跟雞蛋，國內養雞產業將無雞可用，開放進口皆經專家會議討論，確保疫情與糧食供應無虞。（圖／記者許若茵攝，2022.4.11）

記者許若茵／台北報導

2022-04-11 09:26:19

農委會昨（10）日宣布，因應國際禽流感疫情嚴峻，在兼顧檢疫風險與產業需求的前提下，預計自下月起為期6個月，將專案進口美國、加拿大及法國雛雞及受精蛋，以解燃眉之急。今（11）日農委會主委陳吉仲強調，若無法進口，國內養雞產業將無雞可用，開放進口皆經專家會議討論，確保疫情與糧食供應無虞。

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昨農委會表示，國際此波高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫情嚴峻，我國主要進口雛雞、受精蛋及雞肉的產地紛紛傳出疫情，供應我國雛禽及受精蛋的美國、加拿大及法國也無可倖免，因此在兼顧檢疫風險及產業需求的前題下，專案由美國、加拿大及法國輸入雛雞及受精蛋，為期6個月。

農委會說明此專案輸入的雛禽及種蛋除須符合原輸入檢疫條件外，另需採行強化檢疫措施，包括來源場及其周邊半徑10公里所在郡28天以上無禽流感疫情、運輸時需以密閉或密閉空調車運送且途中不得開啟、輸入時延長隔離檢疫至少14天（現行為10天）並在第1天及第10天各採集15隻（枚）檢測H5及H7亞型禽流感抗原及抗體，經於隔離場所完成隔離檢疫判定健康情形良好且檢測結果為陰性時才會放行，確保輸入種禽健康安全。

農委會提到，受到新冠肺炎影響，國際海運塞港缺櫃情形嚴重，為紓解塞港造成的禽肉運儲困境，將參照OIE禽流感潛伏期規範，就美國及加拿大疫區公告日14日前屠宰，經官方獸醫師確認屠前屠後檢查合格，生產包裝運輸期間未受病原體汙染者，可輸入我國；產自非疫區或符合前述條件及密閉運輸禽肉，因缺櫃需在疫區州港口裝櫃起運者也同意輸入。禽肉運抵邊境時必須經過農委會防檢局及衛福部食藥署查驗確認符合相關規定後才准許輸入。

今陳吉仲受訪時說明，我國進口雛雞、雞肉的國家包含加拿大、美國、法國，其中美、法皆有禽流感疫情，可是台灣雛雞與受精蛋皆仰賴國外，若無法進口，所有台灣養雞產業農民根本沒有雞可使用，所以在確保禽流感防疫無虞的情況下，透過專案方式，讓雛雞能供應國內養雞、蛋雞產業，糧食安全供應無虞，這皆經過學者專家會議討論。

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