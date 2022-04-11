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教召若疑似確診　國防部：需檢附PCR證明辦理免召

▲新制14天教育召集訓練，召員入營前必須實施快篩。(圖／軍聞社提供)
▲新制14天教育召集訓練，召員入營前必須實施快篩。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-11 10:39:032022-04-11 10:46:21

新冠肺炎本土疫情升溫，連續2日本土確診數破400人，針對教召是否暫停，國防部官員今日表示，依照現行規定將從寬認定，若有疑似症狀者，檢附PCR檢驗佐證文件傳真至縣市後備指揮部，就可辦理免召。

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立院外交及國防委員會今日審查羅致政等18人擬具「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」案，多位立委關注國軍防疫問題。

國防部日前表示，新舊制教育召集在報到前採「從寬認定」，若具有疑似症狀者檢附佐證文件，傳真至縣市後備指揮部即可辦理免召；報到時全員快篩，若有陽性或有症狀者，立即送醫複驗並解除召集。無黨籍立委林昶佐表示，立委辦公室收到許多陳情希望教召能暫停，新冠肺炎Omicron病毒株症狀為上呼吸道感染，跟感冒類似，詢問到底需要檢附什麼證明？

國防部副部長柏鴻輝表示，召員入營前寄發通知強調必須要做那些快篩程序，因為疫情在疫情指揮中心管制下並沒有停止教召，召員權益國防部都會注意，若有公立醫院開立的證明文件都可以辦理免召。

林昶佐詢問，這要寫清楚如果是要PCR就直接寫PCR，這要寫清楚。柏鴻輝表示，「是的。」

台灣民眾黨立委邱臣遠詢問國軍疫苗施打率，柏鴻輝表示，第一劑疫苗施打率97.99%、第二劑96%、第三劑85%，若官兵沒有施打疫苗會要求每天做快篩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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