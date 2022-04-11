嗅覺異常竟是「帕金森氏症」！合併便秘、突然無力要小心

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台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學指出，帕金森氏症主要因為腦內稱作「黑質」的部位退化，未能產生足夠的神經傳導物質「多巴胺」，使得病友身體活動受到影響。病友也常出現嗅覺喪失、睡眠障礙、疲倦、憂鬱、姿勢性低血壓、嚴重便祕等非動作症狀。根據近年來多項研究顯示，帕金森氏症患者有嗅覺障礙的比率非常高，從75%-95%不等，而且病友出現嗅覺障礙的時間可能比動作障礙提早4年以上。
陸清松教授指出，近年有研究嘗試將帕金森氏症分為兩種亞型，一種是從身體開始（Body first），另一種是從大腦開始（Brain first）。研究人員把「快速動眼期睡眠障礙」，也就是睡覺會隨著夢境動作的這類患者，作為身體型的前驅表現，進而發現，身體型帕金森氏症病友的自主神經症狀像是便祕、低血壓較嚴重，嗅覺喪失也較常見。
此外，隨著用藥時間變長，帕金森病病友經常因血中左多巴藥效持續性以及藥物波動，併發出現「OFF斷電」現象和「異動症」，導致病患相當困擾。所謂的「OFF斷電」，病友Andy說，ON代表有藥效、有行動力，OFF顯示無藥效時，全身會痠軟無力，寸步難行，「就像是開車突然沒油，發不動！」
而「異動症」則是藥效推動力量太大，大到超過身體所能控制，導致身體容易不由自主地亂動。另一位62歲病友林先生說，自己確診與治療帕金森病已有20個年頭，但去年開始，短短幾個月摔了十幾次跤，讓他吃足苦頭，甚至連膝蓋都發炎了。進一步瞭解才發現是自己原有「比薩斜塔現象」，整個身體明顯向右偏移，再加上藥效銜接的異動現象，造成身體重心偏移，才一再跌倒。幸好，他接受建議，使用緩釋型藥物減少異動起伏，且持續運動習慣，迄今半年多，未曾再跌倒。
陸清松強調：「藥物在血中濃度的起伏，是造成病患惡化最大的原因！」過去要維持藥物在血中的濃度，曾經有人試驗以打針點滴輸注的方式。後來發展出從肚子上灌注、但所費不貲，台灣也沒有。所幸現在健保給付緩釋型口服藥物，可以讓藥效在體內像馬拉松接力賽般緩慢釋放，維持血中濃度穩定，減少藥效波動現象，讓患者少了off time、多了on time，同時減少異動症困擾，是病友一大福音！
以現今治療技術，帕金森病病友要達到「3個Lucky 7」的治療目標，也就是7年生活如常的「蜜月期」、7年維持基本工作能力的「工作期」，以及7年保持基本生活起居的「退休期」，其實很有機會。甚至，進入第四個7年，甚或從777變成999其實也都不無可能！但重點是早期發現和正確治療。
台灣動作障礙學會理事長林祖功也呼籲病友，用正面的態度面對帕金森氏症，畢竟要與這個疾病共處15～20年，心態調整非常重要。「不管是不是帕金森氏症，都要面對生老病死，醫療沒有辦法阻止退化，但可以協助病友跟時間競賽，不能只依靠醫師給藥與精準治療，病患也要好好地動。什麼運動都好，千萬不要整天關在家裡，以免加速肌肉萎縮與語言退化。」也希望社會大眾了解帕金森氏症，適度給予協助、而不是用異樣眼光看待病友，如此才能讓病友更願意走入人群及社會，找回自在的生活。