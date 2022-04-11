劉畊宏直播被禁！胸肌誤認為「哺乳」　祝福周杰倫也有事

中國肺炎疫情再起，上海實施封城管制，許多在當地工作的明星們受影響，無法外出工作停擺，開始在隔離生活苦中作樂，開設健身房的劉畊宏，乾脆網路直播開課，教網友運動瘦身，獲得正面評價。有趣的是，他運動飆汗弄濕了T恤，胸前肌肉又太發達，結果被抖音平台辨識為「哺乳期」，照片過度裸露，直播瞬間斷線，讓網友笑說身材太好成困擾，「他真的太難了」！





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▲劉畊宏（右三）帶著王婉霏和小孩們移居上海。（圖／翻攝劉畊宏微博）

▲劉畊宏長年健身，身材很好。（圖／翻攝劉畊宏微博）

劉畊宏全家移居上海，在當地置產扎根，除了開設健身房，由他經營的「Ezek平台」和周杰倫旗下朝品合作發行NFT，收入破2.8億元，經濟來源不虞匱乏，他和老婆王婉霏近日現身直播，教網友健身甩肉，有人短時間掉了4公斤，誇張效果吸引媒體關注。





不過，劉畊宏直播健身卻屢次被抖音禁播，原因竟是他穿著緊身T恤，只要流汗就會全身濕透，疑似「哺乳期擦邊球」而斷線，為此，他不但刮了腋毛，還穿上羽絨服爆汗跳健身操，讓粉絲笑到不行，留言「對不起，我笑了！有點不厚道」、「健個身也這麼難​」、「看來身材太好，也是很困擾的呀，但是真的很搞笑啊」、「他不就是胸肌大了點嗎？他做錯了什麼？」





▲劉畊宏（右）帶著王婉霏一起健身，身上T恤濕透。（圖／翻攝劉畊宏微博）

▲劉畊宏（右）帶著王婉霏一起健身，身上T恤濕透。（圖／翻攝劉畊宏微博）。

▲劉畊宏（右）帶領王婉霏一起健身，感情很好。（圖／翻攝劉畊宏微博）

不止於此，有網友透露，劉畊宏在直播時瘋狂被CUE到好友周杰倫最近身體微恙，他說了一句祝周杰倫身體健康，也被抖音警告疑似觸及「醫療話題」。王婉霏則在直播時向粉絲說明，「千萬不要學我們穿羽絨服運動，我們只是自保而已，待會如果說怎麼了，我們馬上穿上去」。



