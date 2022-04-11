近半國旅券月底到期　王國材：剩餘將補助特色團

國旅券使用期限即將在月底到期，然而截至7日僅使用了56%，對於紓困效果有限，對此，交通部長王國材今（11）日出席立法院交通委員會備詢前表示，剩餘的金額將會補助國旅團，包含特色旅遊團補助等，相關要點會在28日之前公告。
交通部配合行政院振興券措施推出國旅券，但截至清明連假結束後，使用率僅有56%。王國材說明，現在觀光業都有防疫指引，自己仍然鼓勵觀光，「目前以平日二級、假日三級的方式去做」，而對於剩下的國旅券預算，將會至6月底之前轉移補助至特色旅遊團。
王國材說明，由於剩下的金額不多，因此將優先投入能帶動餐飲、交通等相關產業的旅遊業者，另外，整體觀光產業現在最急迫的就是旅遊業和機場商店，之後的振興紓困會優先考量這兩個部分，交通部也會合理的幫各產業業者爭取預算。
根據交通部統計，國旅券總計抽出241萬4992份，截至7日，共計領取238萬6044份（98.8%），使用134萬4035份（56.33%）金額共13億4403萬5,000元。
而對於本土疫情升溫，雙鐵飲食是否加嚴？王國材則說，雙鐵在保持社交距離下開放飲食將維持現狀，北高交通時長花4個半小時，「很多人都餓昏了」，在遵守防疫規定下，將維持現狀。