桃園科技大廠移工染疫　勞動部啟動防護機制

桃園科技大廠發生多名移工確診事件，勞動部勞動力發展署接獲本案移工確診訊息後，指派專人前往現場，協同地方政府處理移工防疫工作，查核雇主設置防疫長及防疫計畫落實情形，並提醒雇主及仲介公司應落實移工防疫指引規範，移工隔離期間應照常發放薪資或申請津貼，並妥善協助移工採買生活用品，並由發展署桃竹苗分署提供隔離移工關懷宣導及發放105份防疫物資包，穩定移工情緒。
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發展署進一步說明，為強化仲介公司及聘僱移工達30人以上事業單位防疫措施，依「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」規範，要求雇主應成立防疫專責小組及指派防疫長，負責掌握疫情變化、移工健康監測。另移工群聚案件發生時，發展署即於第一時間指派人員至前往現場協調並掌握疫情狀況，動員1955專線、機場服務站及直聘中心雙語通譯人員，協助衛生單位疫調。此外，勞動部依疫情變化已多次修正雇主聘僱移工防疫指引，增列各項強制性規範，如落實分流分艙、移工宿舍禁止不同公司混住、明定工作規則及宿舍管理規則、加強防疫宣導、每日移工健康監測及安排就醫等應辦事項，雇主未落實應辦理措施，將依《就業服務法》第57條第9款規定裁處新臺幣6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可。
發展署補充說明，為提供移工關懷物資及關懷，透過發展署五分署，建立網絡關懷機制，由各分署依移工隔離地點，提供隔離防疫包，其內容包含簡易食物、文具用品、防疫物資、多國語廣播頻道資訊、[email protected]移點通QRcode及問候卡等。此外，同步安排多國語駐點人員，辦理日常電話關懷，協助於檢疫及集中隔離期間穩定移工情緒及日常事宜。在移工接種疫苗部分，截至4月5日止，移工疫苗接種率第一劑97.13%、第二劑91.62%、追加劑43.36%。發展署提醒雇主及仲介公司，應儘速協助已完整接種2劑疫苗滿12週的移工接種追加劑。
為強化移工防疫資訊，發展署呼籲雇主及仲介公司應遵守移工防疫指引，落實分艙分流，每日進行移工健康監測，如有症狀應儘速安排就醫或採檢，相關防疫資訊請參考跨國勞動力權益維護資訊網站。