桃園科技大廠移工染疫　勞動部啟動防護機制

桃園科技大廠發生多名移工確診事件，勞動部勞動力發展署接獲本案移工確診訊息後，指派專人前往現場，協同地方政府處理移工防疫工作，查核雇主設置防疫長及防疫計畫落實情形，並提醒雇主及仲介公司應落實移工防疫指引規範，移工隔離期間應照常發放薪資或申請津貼，並妥善協助移工採買生活用品，並由發展署桃竹苗分署提供隔離移工關懷宣導及發放105份防疫物資包，穩定移工情緒。





我是廣告 請繼續往下閱讀