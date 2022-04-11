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疫情燒進營區　國防部：官兵累計74人確診

▲新冠肺炎本土疫情延燒，國防部副部長柏鴻輝表示，國軍已有74人確診。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.11)
▲新冠肺炎本土疫情延燒，國防部副部長柏鴻輝表示，國軍已有74人確診。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.11)

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-11 11:33:462022-04-11 11:41:51

新冠肺炎疫情本土疫情延燒，國軍營區也陸續傳出官兵染疫，國防部今（11）日表示，國軍第三劑疫苗施打率已達85%，但也累計74人染疫確診。

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立院外交及國防委員會今日審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」案，多位立委關注國軍防疫問題。國民黨立委江啟臣詢問國軍治療疫苗與藥物是否足夠？國防部副部長柏鴻輝答覆表示，藥物都足夠。

江啟臣追問國軍現在有多少人確診？軍醫局長陳建同表示，人數由指揮中心（CDC）統一回答。柏鴻輝補充表示，依照CDC公布數字有74位。

江啟臣進一步問接觸者匡列怎麼處理？柏鴻輝表示，地方衛生局會來看相關隔離方式對不對，若不對會根據衛生局建議改進，密集接觸者會早晚量體溫，密集接觸者與間接接觸者在不同營舍隔離，遭匡列者不能操課也不能返家，每日早晚量測體溫，做快篩，隔離結束前再做PCR。

國民黨立委葉毓蘭詢問官兵完成第三劑疫苗施打率？柏鴻輝表示，第三劑疫苗施打率約83.6%。葉毓蘭追問沒有打官兵第三劑的原因為何？柏鴻輝表示，有些是第二劑施打間隔時間，有些是個人體質關係，依照前兩劑施打率達96%以上，預估第三劑施打率會到97~98%。

民進黨立委何志偉詢問官兵收假是否會做快篩？陳建同表示，新兵與教召入營前會篩檢，入營第2~3天會做一次，入營第7天會再做，休假回來也會做。立委追問只有新兵做篩檢嗎？陳建同表示，常備部隊也會篩檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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