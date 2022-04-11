親子同麻吉！南投縣新住民體驗手作麻糬樂享天倫

為讓新住民能夠多了解台灣在地文化，縣府與內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站，昨（10）日上午在臺灣麻糬主題館共同辦理「虎哩新幸福-新住民企業參訪」活動，共有來自全縣逾50個新住民家庭成員報名參加，縣府民政處長吳燕玲、移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙也到場參與，並與新住民家庭一同手作麻糬。吳處長表示，希望藉由這個寓教於樂的活動，讓大家認識臺灣的米食及麻糬文化，增進親子互動交流，悠閒的度過開心、愉快、放鬆的時光。
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吳燕玲也指出，縣府在照顧新住民這個部分，一直不遺餘力，今年4月至7月間也分別在竹山鎮、埔里鎮開辦新住民生活適應輔導多元文化班，內容相當豐富多元且生活化，課程包含居留與定居（歸化與設籍）、紙藝手創小品教學、閩南語歌唱教學、異國料理交流、端午節香包製作、手工皂、T恤熱轉印文藝創作、拼布等，如果想參加的新住民朋友及家屬都可洽詢竹山鎮及埔里鎮戶政事務所。
移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙也針對防堵非洲豬瘟及外來人口安心接種COVID-19疫苗專案等法令加強宣導，讓新住民更進一步瞭解國家政策及自身相關等權益。陳金妙也表示，目前外來人士在臺生活諮詢服務熱線已簡化為「1990馬上幫你」，提供中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨7種語言即時服務，降低語言上的隔閡，請大家多加利用。大家熱情的參與及意見反映是我們縣府進步的原動力。