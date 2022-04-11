親子同麻吉！南投縣新住民體驗手作麻糬樂享天倫

為讓新住民能夠多了解台灣在地文化，縣府與內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站，昨（10）日上午在臺灣麻糬主題館共同辦理「虎哩新幸福-新住民企業參訪」活動，共有來自全縣逾50個新住民家庭成員報名參加，縣府民政處長吳燕玲、移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙也到場參與，並與新住民家庭一同手作麻糬。吳處長表示，希望藉由這個寓教於樂的活動，讓大家認識臺灣的米食及麻糬文化，增進親子互動交流，悠閒的度過開心、愉快、放鬆的時光。





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