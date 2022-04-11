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疑不滿拒交保護費！台南夜市爆衝突　掀桌翻攤勒脖全曝光

▲疑不滿拒交保護費！台南夜市爆衝突，黑衣男子掀桌翻攤，勒住老攤翻脖子。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲疑不滿拒交保護費！台南夜市爆衝突，黑衣男子掀桌翻攤，勒住老攤翻脖子。（圖／翻攝自《爆料公社》）

編輯中心／綜合報導

2022-04-11 11:06:48

台南市下營區夜市，10日晚間傳出一名身穿黑衣的年輕人，疑似和現場攤販收保護費不成，竟出手翻桌砸店，還勒住滿頭白髮的老闆，場面相當火爆，民眾見狀也立刻上前勸阻，將兩人拉開，警方接獲消息，經初步詢問，目前已將施暴的26歲張姓男子依涉嫌恐嚇、傷害、毀損等罪嫌交分局偵查隊查辦，但詳細狀況仍待進一步調查釐清。

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事件發生在10日晚間，有名網友在臉書社團「爆料公社」轉貼一則影片，內容提到「下營逛夜市看到這個年輕人在欺負一個老人家，聽說是要跟老人家收什麼夜市保護費，警察是多沒在維護治安的嗎？」，畫面中可以看到，一名身穿黑衣的年輕人，疑似在向商販收取保護費，但老闆不肯給，接著黑衣男氣得翻桌砸店，老闆走回準備收拾，黑衣男又氣不過追上勒脖，與老闆扭打成一團，旁人趕緊上前勸架，將兩人拉開。

▲疑不滿拒交保護費！台南夜市爆衝突，黑衣男子掀桌翻攤，勒住老攤翻脖子。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲疑不滿拒交保護費！台南夜市爆衝突，黑衣男子掀桌翻攤，勒住老攤翻脖子。（圖／翻攝自《爆料公社》）
整個過程被網友拍下PO上網，大批網友湧入直說「什麼年代還在收保護費」、「好手好腳欺負老人家」、「幹嘛動手動腳」，要求警方對暴力行為進行作為。不過下方有名自稱是「夜市自治管理會」的負責人表示，1月成立管理會，目前正在籌備申請夜市許可執照，今年4/10起開始就開始收取營運所需費用，但攤翻拒繳才會造成糾紛，並稱影片未完整呈現當下所有狀況，澄清不是欺負老人。

台南警察局在接獲消息後，經前往現場了解後，將61歲攤商周姓老闆帶回訊問，並傳訊人已不在現場的涉案的26張姓男子到案說明，

台南市麻豆分局下營分駐所所長表示，全案已將嫌疑人依法送辦，在公共場所爆發的暴力犯罪行為，除嚴厲譴責外，必嚴查嚴辦到底，絕不寬待。（編輯：林莞茜）

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