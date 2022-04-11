影／拋中正紀念堂改名惹怒深藍 蔣萬安：勿操作社會仇恨
國民黨立委蔣萬安日前拋出中正紀念堂轉型議題，更名為「台灣建設紀念館」，引來深藍族群罵聲連連。對此，蔣萬安今（11）日表示，他是希望透過社會對話討論，中正紀念堂的議題不是任何人或政黨和少數官員可以任意決定，希望透過社會對話討論，不希望被操作成社會仇恨跟對立。
外界認為蔣萬安在拋出議題前沒有跟藍營內部溝通，蔣萬安上午受訪表示，中正紀念堂的議題不希望是由任何一個人、政黨或少數幾個官員可以任意決定，不希望看到任何政黨藉由意識型態操作，持續製造社會上的對立跟仇恨。
蔣萬安說，希望藉由現在大家討論，在現有的基礎之上加入更多元素，豐富整個園區，過去兩位蔣總統對這片土地、對中華民國有極大貢獻，絕不容抹滅。希望納入更多過去爲這片土地付出的各個族群與世代，讓整個園區更加豐富，充分溝通、理性對話，讓社會討論，這都乘載了所有台北市民共同的記憶，希望納入這些元素後，充分反映所有民眾這段過去的歷史記憶。
蔣萬安指出，有很多人曾經對這片土地有付出貢獻，包括用血汗來建設的榮民、日夜加班的女工、爲這片土地付出的原住民族、在教育領域付出的教師、公務人員、勞工、農民，都不要忘記，能納入現有的園區，讓園區更加豐富，包含更多元素，大家能好好思考討論。