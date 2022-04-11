特企／桃園彩色海芋季登場　快來參加趣味闖關總動員！

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今年桃園彩色海芋季以「芋見愛神」為主題，於大園溪海休閒農業區聖德北路和田溪交叉口開展，共種植7.2萬株彩色海芋，多達15品種，9種顏色，其中更有特殊的白紫色、紫色、黑色品種，搭配2萬株百合及香水百合等花卉，打造繽紛浪漫的花海。今年共規劃八大裝置藝術，結合東西方神話中代表性愛神，包括：愛情魔龍、丘比特、維納斯、月老以及牛郎織女…等，希望以輕鬆詼諧兼具創意的角度展現愛情的各種面向。
體驗式策展活動 勇敢迎向愛情
今年活動有別以往單點的演出形式，結合趣味挑戰活動、舞台展演和diy活動等，相當的精彩。4/10下午登場的戀人限定闖關活動，讓戀人們除了和另一半逛浪漫花海外，還能通過考驗獲得iPad Air 64GB等多項好禮。而第三週的活動持續豐富多樣，4/16規劃單身限定的聯誼活動，期待參加的人們都能在趣味的闖關活動中找到幸福，4/17則邀請了國內知名的Skaraoke樂團進行表演，為本年度活動劃下完美句點。
一日輕旅行 樂遊溪海休閒農業區
桃園市長鄭文燦表示，近年桃園積極輔導在地農村轉型為休閒農業區，除能繼續提供一級農作物之外，更能藉由推動特色體驗、旅遊服務等，讓經濟面向更加多元化。桃園彩色海芋季已經是桃園最成功的花卉活動品牌，每年吸引超過百萬人朝聖。現場更規劃藝文展演、農事體驗、藝文市集…等豐富活動。而在地農場也推出一系列有趣好玩的親子農事體驗，包括:一級棒農場、林園居農場、和春花卉農場、大地農莊、豐舟農園、陽榮農場，要讓民眾體驗充滿樂趣的農村文化。民眾可以在賞花之餘，暢遊周邊各農場，享受一整天自然有趣的農村生活。
親子同遊樂趣多
桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，本次活動首次規劃特色藝文市集打造在地產業的亮點，包括：在地農特產品展售、以及花卉展售區，要讓民眾購買到最高品質的在地伴手禮，而假日期間現場規劃豐富的DIY手作活動，包括：手作香草茶、玫瑰花饅頭、香草組合、手作花壽司…等。除了桃園在地農特產品，本次活動特別展售由桃園市政府水務局輔導的防災社區所推出的限定產品。桃園市近年持續推動社區防災產業化，由社區結合在地特色發展產業，並將所賣的產品盈餘回饋防災社區，達到社區自主永續發展。本次「桃園彩色海芋季」中所展售的品項包括觀音區樹林社區的荷葉系列產品，以及平鎮區北貴社區的綠藻相關產品，大家千萬不要錯過。
交通資訊一把抓 出遊好輕鬆
桃園市政府農業局長郭承泉表示，每年「桃園彩色海芋季」都吸引眾多人潮前往朝聖，因此桃園市政府農業局呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸系統，桃園客運5077以及統聯客運210都可到達會場。此外也特別規畫免費接駁車，活動期間由A18桃園高鐵站-文中三停車場-活動會場的接駁車，另設置園區內接駁車可往返在地農場。周邊也規劃免費停車場，包含文中三停車場和功學社單車提供民眾使用。