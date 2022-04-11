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綠委籲破解鳳梨迷思促內銷　陳吉仲楞問：叫總統天天吃？

▲綠委建議，農委會主委陳吉仲可邀請正在居家隔離的總統蔡英文開直播破解迷思，只是未待郭說完，陳卻楞問「叫她天天吃鳳梨？」（圖／記者許若茵攝，2022.4.11）
▲綠委建議，農委會主委陳吉仲可邀請正在居家隔離的總統蔡英文開直播破解迷思，只是未待郭說完，陳卻楞問「叫她天天吃鳳梨？」（圖／記者許若茵攝，2022.4.11）

記者許若茵／台北報導

2022-04-11 11:21:01

中國禁止台灣鳳梨進口後，台灣轉外銷至其他地區，卻仍有缺口，民進黨立委郭國文今（4）日指出，農委會也應促進內銷，更應打破部分行業忌口鳳梨的迷思，更建議農委會主委陳吉仲可邀請正在居家隔離的總統蔡英文開直播，只是未待郭說完，陳卻楞問「叫她（蔡英文）天天吃鳳梨？」

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郭國文指出，去（110）年中國禁止台灣鳳梨進口，台灣雖將鳳梨外銷至日本、香港等地區，卻仍有1.5萬公噸缺口，即使鼓勵民眾多吃鳳梨填補，但內銷卻仍不足，且民眾「只想要乖乖，不要鳳梨」，對於鳳梨甚至視為禁忌，包含公務機關、醫療院所、媒體業皆是如此，擔心工作會太旺，要求陳吉仲應破解此迷思，否則內銷會出現阻礙。

郭國文更獻招，表示蔡英文正在居家隔離，此時陳吉仲卻楞問「叫她天天吃鳳梨？」，讓郭急喊不是要蔡天天吃鳳梨，而是可以開直播破解迷思，吃鳳梨可以讓國家「旺旺旺」，外銷產值更高、產業更加興旺，甚至叫陳質詢結束後就送鳳梨給蔡，「總統這麼疼你，你小英男孩阿！一定吃，吃兩顆都可以」，還建議大家跟蔡一起直播吃鳳梨。

對此，陳吉仲則回應要拜託大家幫忙促銷鳳梨，數量一直在波動，也要關心產地價格。自己也很喜歡吃鳳梨，沒有受到鳳梨迷思影響，可以與蔡英文視訊促銷鳳梨。

郭國文接著表示，視訊約吃鳳梨自己一定配合參加，還可表演削鳳梨，幫忙破解迷思，陳吉仲則笑回若跟自己比削鳳梨，郭不一定會贏。郭也提醒，農委會雖關注產地價，但市場價格不佳，現在是鳳梨產季，農委會應盡速啟動內銷因應。

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