綠委籲破解鳳梨迷思促內銷 陳吉仲楞問：叫總統天天吃？
中國禁止台灣鳳梨進口後，台灣轉外銷至其他地區，卻仍有缺口，民進黨立委郭國文今（4）日指出，農委會也應促進內銷，更應打破部分行業忌口鳳梨的迷思，更建議農委會主委陳吉仲可邀請正在居家隔離的總統蔡英文開直播，只是未待郭說完，陳卻楞問「叫她（蔡英文）天天吃鳳梨？」
郭國文指出，去（110）年中國禁止台灣鳳梨進口，台灣雖將鳳梨外銷至日本、香港等地區，卻仍有1.5萬公噸缺口，即使鼓勵民眾多吃鳳梨填補，但內銷卻仍不足，且民眾「只想要乖乖，不要鳳梨」，對於鳳梨甚至視為禁忌，包含公務機關、醫療院所、媒體業皆是如此，擔心工作會太旺，要求陳吉仲應破解此迷思，否則內銷會出現阻礙。
郭國文更獻招，表示蔡英文正在居家隔離，此時陳吉仲卻楞問「叫她天天吃鳳梨？」，讓郭急喊不是要蔡天天吃鳳梨，而是可以開直播破解迷思，吃鳳梨可以讓國家「旺旺旺」，外銷產值更高、產業更加興旺，甚至叫陳質詢結束後就送鳳梨給蔡，「總統這麼疼你，你小英男孩阿！一定吃，吃兩顆都可以」，還建議大家跟蔡一起直播吃鳳梨。
對此，陳吉仲則回應要拜託大家幫忙促銷鳳梨，數量一直在波動，也要關心產地價格。自己也很喜歡吃鳳梨，沒有受到鳳梨迷思影響，可以與蔡英文視訊促銷鳳梨。
郭國文接著表示，視訊約吃鳳梨自己一定配合參加，還可表演削鳳梨，幫忙破解迷思，陳吉仲則笑回若跟自己比削鳳梨，郭不一定會贏。郭也提醒，農委會雖關注產地價，但市場價格不佳，現在是鳳梨產季，農委會應盡速啟動內銷因應。