脖子腫、異物感睡覺僅能側睡　微創手術告別甲狀腺結節

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奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成說明，甲狀腺結節通常是沒有什麼症狀的，除非結節已經大到外觀上看得出來且發生吞嚥困難、壓迫等問題才會被發現；近年因為國人開始注重自己的健康，經由健康檢查而發現甲狀腺結節的人數也漸漸增加，而結節多為良性，但也有少部分是惡性。
治療甲狀腺結節 無壓迫定期檢查即可
葉美成主治醫師指出，傳統的甲狀腺結節治療方式，通常會建議定期複查，並配合定期細針穿刺抽吸，雖可使用藥物治療，但效果不明顯；良性結節若有壓迫症狀，像是吞嚥或呼吸受到影響、咳嗽、疼痛等，且可能增加惡性結節的風險，或是脖子腫大影響美觀，就會建議開刀切除。
甲狀腺結節射頻消融術 傷口小且恢復快
傳統的甲狀腺手術需要全身麻醉且風險較大，可能還會有聲帶受損、沙啞、脖子上有明顯疤痕影響外觀或是術後甲狀腺功能低下，需終身服藥補充不足的甲狀腺素等問題，種種因素也讓病人為之卻步。
奇美醫學中心2020年引進「甲狀腺結節射頻消融術」，為一種低侵襲性、免全身麻醉、傷口小且恢復快的微創手術，採用局部麻醉，經由超音波導引下，將電極針放入甲狀腺結節內，藉由交流電的釋放，周邊組織分子會相互摩擦產生熱能，再透過熱能使局部組織產生凝固性壞死，進而讓甲狀腺結節縮小的微創手術。
不過，若結節較大，或是結節位置接近重要器官，可能會需要兩次或以上的治療次數。
經醫師評估 選擇適合治療方式
葉美成主治醫師強調，隨著醫療科技的進步，現在甲狀腺結節除了有傳統的開刀治療，也有微創的手術方式，後者還可以達到緩解症狀、不需住院、不留疤痕的良好效果；甲狀腺結節是否適合開刀或是射頻消融術治療，可透過內分泌新陳代謝科專科醫師的專業評估其手術方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53339
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