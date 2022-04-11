詹雅雯也深受帕金森氏症之苦！「10大症狀」中3項快就醫
帕金森氏症(Parkinson’s disease, PD)是常見的神經退化性疾病，包括金曲歌后詹雅雯、藝人方岑都深受其苦，主演《回到未來》的美國知名影星麥可福克斯、拳王阿里也都是知名病友，光是在台灣，2021年健保統計已超過7萬國人罹患帕金森氏症。由於必須長期與這項疾病共處，造成很多病友及家人生活不方便，台灣動作障礙學會列出的帕金森氏症10大症狀，包括手在休息放鬆時出現顫抖、走路時手不會擺動等等，只要10個症狀中出現3個，就得要特別留意可能有前兆發生，應儘早就醫檢查。
有台灣「帕金森之父」稱號的陸清松教授，分享最新門診針對帕金森病病友與家屬的問卷調查。結果顯示病人最困擾的症狀排名前3名依序是「動作緩慢」、「平衡或不穩」以及「彎腰駝背或身體傾斜」；而「便祕」也讓病人與家屬都感到頭痛，名列十大困擾第4名！
比較家屬與病友的困擾差異可以發現，兩者差異最大的是絕大多數病友不覺得受到「心情情緒改變」、「焦慮緊張」的困擾，反倒是分別有18%、15%的家屬因病友「心情情緒改變」「焦慮緊張」而感到困擾。
台灣動作障礙學會列出的帕金森氏症十大症狀，提醒民眾平時就可以做好自我檢測，包括：1.手在休息放鬆時出現顫抖。2.走路時手不會擺動。3.站立時身體向前彎曲。4.走路時一隻腳拖在後面。5.步伐小常跌倒。6.覺得懶洋洋做事沒動力。7.頸部後方或肩膀常疼痛。8.刻意避開和聊不來的人相處。9.音調變小或沙啞。10.寫字變慢字體變小。
台灣動作障礙學會理事長林祖功提醒，如果上述10項症狀出現其中3項，民眾可能就要注意是帕金森氏症前兆。另外，如果是身體形帕金森氏症，也容易出現自主神經症狀，例如便秘、低血壓嚴重，或是嗅覺異常等等，應提早就醫檢查治療。