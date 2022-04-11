COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台股早盤跌230點、台幣貶破29元　黃天牧：台股仍有優勢

▲新台幣兌美元匯率今（11）日盤中跌破29元大關，台股盤中也跌逾230點，外界關注外資是否持續賣超？金管會主委黃天牧強調，台股短暫波動難免，但基本面良好。（圖／記者陳志仁攝，NOWnews資料照片）
▲新台幣兌美元匯率今（11）日盤中跌破29元大關，台股盤中也跌逾230點，外界關注外資是否持續賣超？金管會主委黃天牧強調，台股短暫波動難免，但基本面良好。（圖／記者陳志仁攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-11 11:31:51

新台幣兌美元匯率今（11）日以28.94元開盤，貶3.4分，盤中更是貶破29元大關，來到29.046元，創一年半以來新低。而台股上週跌破年線17402點，今日9點半過後指數也節節敗退，11點一度大跌237點，來到17046點，展開萬七保衛戰。為此，金管會主委黃天牧今日強調，台股短暫波動難免，但基本面良好，仍具吸引力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北股市上週跌破年線，新台幣持續弱勢，市場擔心外資是否持續賣超？而今日股匯雙跌，新台幣兌美元匯率盤中貶破29元大關，台股也於上午11點一度大跌237點來到17046點，萬七岌岌可危。今日金管會主委黃天牧在立法院受訪時表示，近期大盤波動劇烈主要是俄烏戰爭、全球通膨與疫情等因素，但強調台股成交量都在3千億元以上。

黃天牧進一步表示，台股基本面佳，這波台股跌幅約5.1到5.3%，並不是跌最深的，相對而言仍持穩。另外他也說台股殖利3.84%，接近4%水準，比起美國10年期公債殖利率2.7%，仍算有吸引力。再加上去（2021）年我國上市櫃公司稅前盈餘獲利5.2兆元，創下歷史新高。另外，今年3月我國出口435億美元，較去年同期大幅成長，種種都顯示台股基本面良好，只是短暫波動難免。

另外，媒體詢問，中國大陸上海封城，對台廠是否有影響？如何評估對台灣經濟的影響？黃天牧回應，部分台廠在上海、蘇州有投資，中國大陸封控勢必會有些影響，但實際影響多少，會請證交所進行評估。

周貶2.01角！新台幣恐見29元？匯銀：兩動向成關鍵

連21紅！3月出口435億美元創新高、年增21.3%

要有心理準備！合庫金董座：央行可能再升息、貸款負擔增

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀