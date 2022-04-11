台股早盤跌230點、台幣貶破29元 黃天牧：台股仍有優勢
新台幣兌美元匯率今（11）日以28.94元開盤，貶3.4分，盤中更是貶破29元大關，來到29.046元，創一年半以來新低。而台股上週跌破年線17402點，今日9點半過後指數也節節敗退，11點一度大跌237點，來到17046點，展開萬七保衛戰。為此，金管會主委黃天牧今日強調，台股短暫波動難免，但基本面良好，仍具吸引力。
台北股市上週跌破年線，新台幣持續弱勢，市場擔心外資是否持續賣超？而今日股匯雙跌，新台幣兌美元匯率盤中貶破29元大關，台股也於上午11點一度大跌237點來到17046點，萬七岌岌可危。今日金管會主委黃天牧在立法院受訪時表示，近期大盤波動劇烈主要是俄烏戰爭、全球通膨與疫情等因素，但強調台股成交量都在3千億元以上。
黃天牧進一步表示，台股基本面佳，這波台股跌幅約5.1到5.3%，並不是跌最深的，相對而言仍持穩。另外他也說台股殖利3.84%，接近4%水準，比起美國10年期公債殖利率2.7%，仍算有吸引力。再加上去（2021）年我國上市櫃公司稅前盈餘獲利5.2兆元，創下歷史新高。另外，今年3月我國出口435億美元，較去年同期大幅成長，種種都顯示台股基本面良好，只是短暫波動難免。
另外，媒體詢問，中國大陸上海封城，對台廠是否有影響？如何評估對台灣經濟的影響？黃天牧回應，部分台廠在上海、蘇州有投資，中國大陸封控勢必會有些影響，但實際影響多少，會請證交所進行評估。