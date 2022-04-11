大甲媽搶轎衝突！白狼張安樂：天大笑話　嗆警方暴力執法

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另外也提到，由於防疫規定，赢政黨部經與警方協調後，將大部分接駕人員集結於彰化市民生路與永安街口，當吳榮譽主委所扶之鑾轎行至距離約00公尺處，正當大家歡欣鼓舞準備恭迎鑾轎時，警方强要李家脫身上的統促黨背心，李家當場嚴詞拒絕，警方隨即針對李家採取強力驅散行動。頓時，辣椒水、電擊棒、警棍齊飛，導致後續警察暴力行為不斷，尤其李家三名子女眼見警察暴力針對其母，挺身搶救之際,卻遭警力強力壓制，三名未滿二十歲的年輕人，女兒受傷就醫、兒子被依現行犯逮捕。
張安樂控訴，防疫的主管單位是衛生局，警察以穿著特定政黨服裝而界定違反防疫規定，不僅越權，更是滑天下之大稽！況且，去年赢政黨部的接駕制服就是本黨背心，去年沒事，今年何以違規？更嚴格來說，各黨各派的政治人物，穿著政黨服裝躬逢媽祖境盛會，早就屢見不鮮,欲加之罪,真的何患無辭！
最後張安樂提到，只有一個人民母針對手無寸鐵的老百姓執勤過當，就是暴力！在媒體推波助瀾之下，本黨擔負莫須有的罪名，甚至以違反組織犯罪條例送辦，公道自在人心，天理自會昭，在熱心民眾的提供之下，本黨掌握著諸多警察暴力行為的影片，必要時候，除了做為呈堂證據，也將公諸於世,讓全台灣人民公鑑。（編輯：林盈君）