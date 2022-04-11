COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大甲媽搶轎衝突！白狼張安樂：天大笑話　嗆警方暴力執法

▲「白狼」張安樂疑帶隊搶轎，彰化警分局長王國峯（右）與張安樂在現場互嗆。（圖／彰化分局提供）
▲「白狼」張安樂疑帶隊搶轎，彰化警分局長王國峯（右）與張安樂在現場互嗆。（圖／彰化分局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 11:32:25

本月9日晚間，大甲媽祖遶境時，行經彰化民生地下道，當時統促黨總裁「白狼」張安樂，率眾於三民路和永安街口，疑似因一度想搶鑾轎、而跟現場警力爆發肢體衝突，釀多名員警受傷，場面十分混亂。事後，警方依法逮捕鬧事的民眾，並將傳喚張安樂到案說明，更強調張安樂不到案就拘提。對此，張安樂稍早發布新聞聲明稿，除了今天中午將召開記者會說明之外，更怒批警方暴力執法，並稱搶轎之說是「天大笑話」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新聞稿內提到「大甲鎮瀾宮繞境多年，本黨赢政黨部榮譽主委吳金虎，從彰化民生地下道迎接媽祖鑾轎已十餘年，事發當天，吳主委在管制區內，已與顏清標董事長完成接轎儀式，準備離開管制區，再交接給身著唐裝的張安樂總裁，夫人赢政黨部主委李家則率領女兒等前往迎接。如今彰化縣警察局卻誣指為『搶轎』行徑，而多家媒體未經查證，蓋以搶轎作為標題，都是自家人何需搶轎？真是天大的笑話！

▲統促黨總裁「白狼」張安樂發布新聞稿。（圖／翻攝畫面）
▲統促黨總裁「白狼」張安樂發布新聞稿。（圖／翻攝畫面）
另外也提到，由於防疫規定，赢政黨部經與警方協調後，將大部分接駕人員集結於彰化市民生路與永安街口，當吳榮譽主委所扶之鑾轎行至距離約00公尺處，正當大家歡欣鼓舞準備恭迎鑾轎時，警方强要李家脫身上的統促黨背心，李家當場嚴詞拒絕，警方隨即針對李家採取強力驅散行動。頓時，辣椒水、電擊棒、警棍齊飛，導致後續警察暴力行為不斷，尤其李家三名子女眼見警察暴力針對其母，挺身搶救之際,卻遭警力強力壓制，三名未滿二十歲的年輕人，女兒受傷就醫、兒子被依現行犯逮捕。

張安樂控訴，防疫的主管單位是衛生局，警察以穿著特定政黨服裝而界定違反防疫規定，不僅越權，更是滑天下之大稽！況且，去年赢政黨部的接駕制服就是本黨背心，去年沒事，今年何以違規？更嚴格來說，各黨各派的政治人物，穿著政黨服裝躬逢媽祖境盛會，早就屢見不鮮,欲加之罪,真的何患無辭！

最後張安樂提到，只有一個人民母針對手無寸鐵的老百姓執勤過當，就是暴力！在媒體推波助瀾之下，本黨擔負莫須有的罪名，甚至以違反組織犯罪條例送辦，公道自在人心，天理自會昭，在熱心民眾的提供之下，本黨掌握著諸多警察暴力行為的影片，必要時候，除了做為呈堂證據，也將公諸於世,讓全台灣人民公鑑。（編輯：林盈君）


疑不滿拒交保護費！台南夜市爆衝突　掀桌翻攤勒脖全曝光

謝和弦又挨告！辱她「A片女優長這樣宅男會生氣」下場曝

花4萬買安卓手機遭嗆傻！「優點」抖出　iPhone尷尬輸了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀