本土疫情升溫！時力籲成立快篩國家隊、降低試劑價格

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陳椒華指出，有些企業要求勞工連假返回工作要先做快篩，讓受到這兩年通貨膨脹、房租上漲和受疫情影響收入的年輕人更是苦不堪言，希望比照口罩國家隊模式，用合理價格徵用快篩試劑給有需要的國人，讓市售快篩試劑可以應降到100元左右，跟上國際的價格水準。
立委王婉諭表示，雖然過去的實證研究顯示，孩童的重症比率相對較低，且Omicron變異株的盛行更讓疫情走向輕症化。但未來一旦感染者的基數變大，勢必會讓低比率的重症患者逐漸開始排擠醫療負擔，而幼童們即使沒有重症跡象，也必然需要相關的染疫照護準備，因此政府應著手盤點兒童照護病房的數量是否充足。
王婉諭強調，隨著未來染疫人數的增加，幼童們可能需要居家隔離的情況也將越來越普遍，不論是染疫或是遭匡列，都不可能讓孩子們單獨待在家。根據勞動部統計，去年事業單位不同意員工申請防疫照顧假占15.9%，就算事業單位願意給防疫照顧假，也僅有 13.4%給全薪，高達74.3%不給工資，行政院應研議編列預算協助家長們「有薪防疫照顧假」。
立委邱顯智指出，雖然衛福部有統計公私立醫院各種病床的數量統計，包括隔離病床、洗腎治療床、呼吸照護病床等，但有很多人並不瞭解我們醫療體系的極限，因此呼籲指揮中心可以清楚說明各縣市各類型病床的狀況，並綜合盤點相關軟硬體設備，預備機動調度醫療資源的措施。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。