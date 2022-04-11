桃園今確診超過20人！鄭文燦：5傳播鏈已收斂、2條需注意

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鄭文燦指出，市府昨天因應科技大廠Garmin 員工染疫進行採檢，357人全數陰性；青埔國中採檢444人也全數陰性；楓樹國小因為有3人確診，全校採檢253人後增加一人染疫，由於增加的1人與其他3人都在同個補習班，因此市府也針對補習班進一步疫調。
鄭文燦說，目前桃園市共有4個社區採檢站可供服務，包括桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、八德區文昌公園以及平鎮區龍岡採檢站，龜山區龍華科技大學在迴龍附近足跡較多，將請衛生局跟區公所合作增設1處採檢站。
鄭文燦表示，桃園市目前居家隔離人數共2830人，在家居隔會是個主要的選項，請民政系統關懷並給予最大的協助，另外在移工部分，因為宿舍多住在一起，這部分可能就要安排集中檢疫所進行居隔。
鄭文燦說，為提高疫苗的覆蓋率，市府15日起會再進行一輪社區接種站，共規劃24個接種站，提供莫德納及高端等疫苗，歡迎市民前往接種，市府也針對60歲以上長輩加碼鼓勵，發給700元禮券及桃園好米一包，且可使用免費的愛心計程車，以提升疫苗接種率。（編輯：張銘坤）
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