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盼綠色執政榮光重現新北　何博文、余天完成主委參選登記

▲身兼新北市議員的現任主委何博文，今日前往市黨部登記爭取主委的連任。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.11）
▲身兼新北市議員的現任主委何博文，今日前往市黨部登記爭取主委的連任。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.11）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-11 12:03:332022-04-11 12:19:23

民進黨新北市黨部將於5月22日舉行主委與黨員代表的改選，並於今（11）日起至15日受理領表及登記；身兼新北市議員的現任主委何博文，今日前往市黨部登記爭取主委的連任，不過正國會的現任立委余天，今日也宣布回鍋登記角逐第七屆的市黨部主委！

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湧言會的何博文表示，過去兩年擔任主委期間，雖遇疫情襲擊，但他積極突圍，仍在新北市各區成立聯絡處，加強與地方互動；2021年遇到以國民黨為首所提出舉國關注的四大亂台公投，全力配合中央規劃，協助地方黨公職辦理公投說明，並四處助講，開出佳績。

搶頭香登記的何博文指出，他勤跑基層跟黨員互動，傾聽民意，以「行動派」的風格，持續擴大民進黨在新北市的能量，並與各重要民間社團、公會、協會等團體保持溝通，聽取意見；面對網路時代，除活化臉書等黨部社群外，也成立各區Line聯繫群組，建立扁平化聯繫網絡。

何博文說，他任內積極參與社會公益、協助弱勢兒童、貧病家庭照顧弱勢，更規劃舉辦大型親子園遊、婦女座談，公益籃球賽、慢速壘球賽等活動，拉近與年輕世代、父母及女性民眾的距離；面對中國欺負台灣農民，黨部更開全台風氣之先，第一時間發起認購鳳梨搶救農民，拋磚引玉，在新北形成風潮。

何博文強調，黨部除辦理發放獎學金的活動外，對於出社會想進修的同志以及各界社會賢達，更開辦國立大學水準等級的民主研習營；面對2022年底關鍵選戰，審慎樂觀，但沒有絲毫鬆懈的本錢，必須全力奮進輔選，爭取議員席次最大化，懇請所有黨員同志，讓他未來繼續帶領黨部奮進，贏得年底選舉！

已經完成登記的余天認為，2022年的地方選舉，新北市是民進黨重要的一役，可能面對一個比2018年更艱鉅的環境，而選舉結果，也將牽動 #2024年的總統及立委選舉；因此；一個團結的民進黨，將是致勝的關鍵，希望能有機會再次承擔主委的工作，扮演團結民進黨的角色，不負民進黨基層支持者的期待。
 

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