赴新南向國任教有補助！教師分享海外教學收穫與挑戰

為落實新南向政策，協助新南向友好華語文學校充裕中等以下學校及幼兒園師資，並增加我國合格儲備教師就業多元性及深化個人國際教學經驗，教育部於107年訂定發布「補助合格教師赴新南向友好國家學校任教試辦要點」，自108年起辦理海外任教計畫，每年規劃補助20位合格教師赴新南向友好國家學校任教，補助內容包含薪資（含年終工作獎金及考績獎金）、新南向生活津貼及交通津貼，迄今已補助58人次參與。





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