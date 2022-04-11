赴新南向國任教有補助！教師分享海外教學收穫與挑戰

為落實新南向政策，協助新南向友好華語文學校充裕中等以下學校及幼兒園師資，並增加我國合格儲備教師就業多元性及深化個人國際教學經驗，教育部於107年訂定發布「補助合格教師赴新南向友好國家學校任教試辦要點」，自108年起辦理海外任教計畫，每年規劃補助20位合格教師赴新南向友好國家學校任教，補助內容包含薪資（含年終工作獎金及考績獎金）、新南向生活津貼及交通津貼，迄今已補助58人次參與。
我是廣告 請繼續往下閱讀
海外學校的教學環境、教學制度、資源、學生華語程度與臺灣多有差異，是教師赴任前可預期的「挑戰」，然而當地的氣候及生活環境則是未知的「考驗」。胡亮寅老師服務於泰北建華綜合高級中學，校區在泰國北部山腳，除了印象中的炎熱，涼季有時會出現低於10度的寒流，雨季也可能遇到暴風、冰雹的情形，同時大眾運輸系統較不發達，溝通語言也以泰文為主，這些都是必須克服的問題。
對此，胡亮寅表示：「海外任教，必須具備高度的適應力、彈性的配合度、快速的應變力，以及一顆願意接受挑戰的心。」由於海外學校每年人事調動大，時常遇到教職人員不足的情況，教師往往需一人身兼多職，胡亮寅就曾同時接任導師、教學組長、圖書館館長等工作。除了教導校內學科、負責校內業務，同時也給予鄰近僑校、泰文學校相關活動、教學、師資訓練等協助。
因僑校是配合當地學制，通常在學校既定課程結束後才學習華文，如何在有限的課程時數內達到多項教學目標，這便考驗著教師的課程設計能力。僑校學生對於華文的需求著重於語言的實用性，因此在課程設計方面，胡亮寅除了課文，也適時補充語言測驗常見詞彙，並強調轉承詞在文章中發揮的功能，引導學生學習推測文意，在課堂中也設計多樣化的活動引發學生學習興趣，加深學習印象，進而達到情境類化、學習遷移的效果。
對於海外任教，現任職於越南胡志明臺灣學校的蔡念軒老師也多有感觸：「海外任教計畫對合格教師來說，是踏離同溫層增進自己的機會，不論年資深淺的老師來到這都像是新鮮人，教師可藉此突破自己；對於海外學校來說，當地的學習環境相較於臺灣單純，新的教師、新的刺激有助於激發學生的學習興趣。因此，海外任教計畫促成的是一個良性循環，教師不停的進步、學校不間斷的灌入新的血液，讓教育充滿生機。」
胡志明臺灣學校學制含括幼兒園到高中，提供東南亞臺商子女能與國內教育體系接軌的正規教育，蔡念軒本身即於胡志明臺灣學校畢業，相似的學習背景，讓她更能理解學生的想法，掌握學生學習情形，進而適時調整教學方式。她在公民課程中善用時事新聞、結合特定生活情境，讓學生能夠整合所學進而反思，提出自我看法，不僅讓學生能對所處環境產生感覺，同時開始注重生活中的細節，並提升至參與公共事務的層次。
教育部海外任教計畫讓臺灣的教學資源進入東南亞國家，帶領更多莘莘學子。蔡念軒也鼓勵有興趣參與的教師：「參與計畫對教師來說是個好的機會，與其說是一場磨練，反而更像一場心靈之旅。一來透過感受文化差異重新認識自身文化，二來脫離舒適圈，擺脫既定的生活環境，透過教學經歷進一步思考教育對自己的意義，這些獲得都會超乎你的想像。」