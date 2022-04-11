柯文哲口中「非常賤」2小官 圖利建商重判10年、4年定讞
台北市長柯文哲曾痛批過的2個「非常賤」的小官，前台北巿捷運局聯合開發處長高嘉濃、前課長王銘藏，因主動圖利捷運共構美河市的建商日勝生，使北市府損失逾5億元，涉犯貪汙圖利罪，最高法院今（11）日駁回上訴，高嘉濃重判10年定讞，王銘藏判4年定讞。
檢方調查，美河市共構建案，緊鄰捷運小碧潭站，基地面積約2.8萬坪，2001年由日勝生和北市府簽約，談定日後依雙方貢獻度分配戶數。市府則委託旭洲公司鑑定日勝生的建物貢獻成本為160億餘元，但高嘉濃卻冒用旭洲名義，提供內容不實的鑑定報告，將貢獻成本灌水到174億餘元，交給部屬王銘藏。
檢方指控，高指示王違反規定，將權益分配比例從67.53%增加到69.25%，不僅讓北市府少分配到1900多坪的建物樓板面積，還得多付1億餘元委建費用給日勝生，總損失逾5億900萬餘元。
更一審認定，高、王2人濫用權限，矇騙權配工作小組的審查委員及北市府，導致北市府及全體市民受有5億900萬餘元分配權值（折計為1932.37坪樓地板面積坪數）損失，使日勝生獲取同額權值的不法利益。
更一審合議庭審酌，高嘉濃居於主導地位，強行曲解法令明文規定的職權，並將責任推卸給承辦人員，毫無悔意；王銘藏供出全部犯罪情節，使本案犯罪情節得以釐清，依法可獲減刑，因此依「對主管事務犯圖利罪」，重判高嘉濃10年徒刑、褫奪公權6年，王銘藏判刑4年、褫奪公權2年，案經最高法院駁回上訴，全案確定。