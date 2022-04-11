名家論壇》鈕則勳／藍桃園亂　綠「一桃殺三市」

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只是羅的參選，挑戰朱立倫治理權威，黨中央勢必視為「逼宮」前緣，先是黨秘書長黃健庭稱「羅智強很弱，選策會已排除提名」，到朱親上火線加碼「人家歡迎你的地方，去的話就是強將，能夠願意去為黨打仗這都是很好的事情，如果不歡迎的地方，跟人家強爭強占那不是好事。」擺明吃了秤砣鐵了心，就是不讓羅參與，更不願辦初選。只是黨中央強力攻堅欲清理戰場、定於一尊的說詞及做法，被質疑之處頗多 ; 畢竟羅是藍軍戰將，空戰力道強、鐵粉強勁，說他弱，好歹公開客觀評比標準與哪些議員指稱羅「很弱」？才能昭公信，不然難免會被解讀為虛張聲勢「走夜路、吹口哨壯膽」。
特別是對自己同志「很弱」的指稱，或有更多邏輯謬誤。感覺是「你弱、你就永遠都弱」，永無翻身機會，但是一般的認知不應該是「經過努力，總會愈來愈強」、「愛拚才會贏」嗎？自己的同志弱，黨中央應該盡洪荒之力去幫助他變強，怎會極盡打壓之能事？無怪乎許多媒體人及藍軍大咖對羅的參選紛紛送暖，對朱立倫的「乾綱獨斷」多所質疑，連沈富雄都預測「若羅被提名，贏的機會不小」 ; 況且兩份最新民調指出，66.6%桃園市民不介意候選人是否在地出身，而藍軍現階段只有羅的支持度能贏陳時中。
即便如此，黨中央及朱的強硬態度，反而讓人想到「朕賜給你，才是你的，朕不給，你不能搶」這句電影台詞，朱口口聲聲「團結」、「戰力不是口才好會辯，而是黨整體最大的助力，而非破壞黨團結的人」 ; 但問題是，為何團結在你朱主席之下才是團結？要別人團結在你之下，但你又不願有所退讓，連求個公平初選都不可得？朱不願明白宣示「不選2024」，卻又指責別人想2024都是「敗類」？得票不過半的「弱勢黨主席」動輒展現強勢作風，又哪裡有展現團結的誠意？曾有報紙社論提到「以民主求協調，則團結興；以壓制迫服從，則團結亡」，「團結，多少罪惡假汝之名」確實是暮鼓晨鐘。
殊不知，若能給羅智強一個參與的機會，藉由公平初選機制，若能順勢出線，戰略上確實有諸多好處。首先，羅勢必能讓綠軍砲火集中攻打桃園，畢竟桃園是綠軍重中之重，戰力強的羅反而能牽制綠軍砲火，讓藍軍其他的候選人以逸待勞 ; 其次，羅若能被提名，筆者主張的「北桃連動」戰略成局，羅敢衝特質也能與台北市蔣萬安溫和的形象互補，攻守搭配有利形成強強聯手，新北侯友宜順勢加入，國民黨北三都更穩，除外溢拉抬周邊城市的效果外，更能和台南謝龍介遙相呼應，年底選局未必對藍軍不利。再者，現階段桃園在地人選，不論是魯明哲、呂玉玲、萬美玲，或前縣長吳志揚、前立委陳學聖等，提名哪一位，都沒能耐牽制綠軍火力，而鄭文燦為取得2024的門票，勢必傾全力穩住桃園局勢，綠軍反而能以逸待勞分兵力及資源「搶台北、圍新北」，「一桃殺三市」的夢魘更將翻轉國民黨北台灣的攻勢轉變為守勢，甚至藍軍最強的侯友宜都會受衝擊，落個慘勝，抵銷進取2024的能量。
誠如羅智強所說「不要懷疑朱主席希望桃園贏的決心」，但問題是朱若仍堅持自己的做法、受限於地方框架，而針對年底選舉沒有跳脫的創意思考、不願初選、又不願自我犧牲「親征南台灣」，或許「桃園提名日、就是對朱的不信任投票時」，畢竟「先換柱、後拆強」的刻板印象及反彈效果，真可能成為壓垮朱的最後一根稻草。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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