「見鬼」？　巴金森氏症恐有失智、幻覺風險

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中山醫學大學何應瑞教授說明，巴金森氏症（Parkinson’s disease）患者的動作障礙症狀，包含肢體顫抖、僵硬、無力而且重心不穩容易跌倒，這是第二大常見的神經退化性疾病。
在疾病症狀中，其中「視幻覺」是最常出現的精神症狀之一，包含患者會看見栩栩如生的影像、出現時間以夜間居多、患者可區分幻覺和真實、嚴重合併「失智症」者甚至出現妄想。根據資料顯示，巴金森氏症患者出現視幻覺的盛行率約為40%，通常是在患病10年後出現。
幻覺分型態 大多常見「人」、「動物」現身錯覺
巴金森氏症失智症患者常見的幻覺型態，大多數屬於「輕微型幻覺或錯覺」（25.5%） ，會知覺到有人出現、動物經過或產生幻影錯覺；其次則為「具體型視幻覺」（22.2%） ，患者通常會說是「看」到人或東西。
第三類則為「聽幻覺」（9.7%） ，幻聽聲音內容通常是中性的，不會像思覺失調患者所聽到的威脅性或批評性聲音，最後也可能出現觸覺、嗅覺或味覺等幻覺。
巴金森氏症合併失智新藥物 二期臨床試驗帶來治療曙光
何應瑞教授指出，目前臨床上沒有藥物可以預防，也沒有藥物可以治癒巴金森氏症患者的失智症，但研究團隊在基礎研究證實新型藥物可以防止神經死亡及腦部發炎、減緩神經退化、促進神經新生。這項醫藥技術已經獲得多國專利，並且獲得美國FDA和衛福部核准進入二期臨床試驗，期待不久的將來可以為這項神經退化疾病帶來新的治療契機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53341
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