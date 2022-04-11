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「見鬼」？　巴金森氏症恐有失智、幻覺風險

「見鬼」？　巴金森氏症恐有失智、幻覺風險
「見鬼」？　巴金森氏症恐有失智、幻覺風險

健康醫療網

2022-04-11 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】71歲李老先生罹患巴金森氏症已經8年，一直都接受左多巴（levodopa）藥物治療。在罹患巴金森氏症4年後，出現認知功能障礙，隨後開始出現幻覺，並表示每天都會看到模糊、像霧氣一樣的鬼怪，這些幻覺每天都會在夜間出現，即便知道其非真實，但仍會不自主與他們對話；即便懷疑藥物影響，但停藥後症狀並沒有消失，讓他感到困擾。

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巴金森合併「失智症」 ４成見「幻覺」！

中山醫學大學何應瑞教授說明，巴金森氏症（Parkinson’s disease）患者的動作障礙症狀，包含肢體顫抖、僵硬、無力而且重心不穩容易跌倒，這是第二大常見的神經退化性疾病。

在疾病症狀中，其中「視幻覺」是最常出現的精神症狀之一，包含患者會看見栩栩如生的影像、出現時間以夜間居多、患者可區分幻覺和真實、嚴重合併「失智症」者甚至出現妄想。根據資料顯示，巴金森氏症患者出現視幻覺的盛行率約為40%，通常是在患病10年後出現。

幻覺分型態  大多常見「人」、「動物」現身錯覺

巴金森氏症失智症患者常見的幻覺型態，大多數屬於「輕微型幻覺或錯覺」（25.5%） ，會知覺到有人出現、動物經過或產生幻影錯覺；其次則為「具體型視幻覺」（22.2%） ，患者通常會說是「看」到人或東西。 

第三類則為「聽幻覺」（9.7%） ，幻聽聲音內容通常是中性的，不會像思覺失調患者所聽到的威脅性或批評性聲音，最後也可能出現觸覺、嗅覺或味覺等幻覺。

巴金森氏症合併失智新藥物　二期臨床試驗帶來治療曙光

何應瑞教授指出，目前臨床上沒有藥物可以預防，也沒有藥物可以治癒巴金森氏症患者的失智症，但研究團隊在基礎研究證實新型藥物可以防止神經死亡及腦部發炎、減緩神經退化、促進神經新生。這項醫藥技術已經獲得多國專利，並且獲得美國FDA和衛福部核准進入二期臨床試驗，期待不久的將來可以為這項神經退化疾病帶來新的治療契機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53341

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