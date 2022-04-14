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解碼AV圈14／結合興趣與工作　女優Rona：不想老了才後悔

▲ 女優Rona。陳建彰攝
▲ 女優Rona。陳建彰攝

何哲欣／專題報導

2022-04-14 12:20:082022-04-14 12:47:30

「人生每次的選擇、每個決定，都無法從頭來過。」Rona今年才25歲，但講話卻充滿哲理。「那你為什麼會選擇當女優？」「我說的是事實啊，人生每個決定都是自己的選擇，如果我30歲後問自己，會不會後悔沒入行，我一定會後悔，我30歲後人老珠黃，什麼都沒有了，不如趁現在年輕賺一波，這就是我的興趣，也是我的工作！」

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▲ Rona小檔案。
▲ Rona小檔案。
Rona自述做過很多工作，當業務、甚至掃廁所都做過。有次無聊在社群網站發限時動態，問好友是否支持她拍A片，沒想到大家都支持。不久後，跟她交往的一名渣男，偷拍兩人的性愛過程，被她得知後又打死不刪，她怒了，「你不刪的話，如果有一天（性愛片）散播出去，我就直接去拍A片。」不料預言成真，她經由朋友介紹，真的踏上女優這條路。

女優片酬6萬元到20萬元不等，但Rona說，當女優的成就感，不是只有錢，她是自己真心認同這份工作，在做自己想做的事，喜歡在片場與大家合作的感覺，還有被其他人認同的感覺，「我有找到另外一個自己的感覺。」

但也不是每次工作都很順利。Rona回憶，有次拍攝3P，需要肛交，女優事前都要先灌腸，把腸內清乾淨，不巧她前一天吃生魚片，身體不適，一直拉肚子，灌腸灌了7、8次，最後還是只能硬著頭皮上，「開拍後，有一幕，要特寫女生的高潮部位，結果我連屎都流了幾滴出來。」

【完整系列報導請見：AV產業大揭密

第一次在片場遇到這種尷尬狀況，她已勉強著身體不舒服拍戲，卻又聽到有人在片場嘻笑，說她沒清乾淨所以屎都拉了出來，「我就感覺不被尊重，就算處在算是很開放的AV片場，還是會有人因為不了解，說出這樣傷人的話！」這也是她想擔任女優的目的，希望透過她自己的行動，讓大家都可以用開放的心態，面對這個產業，提升社會大眾的知識水平。

撇開這種極端的尷尬場景，女優一個禮拜拍一部片，就可能有一般上班族一個月的收入，可以算錢多事少嗎？Rona秒回答，「這體力活耶，打砲輕鬆嗎？」而且就算不拍戲，她也有一堆功課要做，例如保養、維持身材，也要去進修演技，「例如高潮，有些人很假，有些人就看不出來，這些都是要學習跟求進步。」

除了身體狀況要維持，心理素質也要夠強壯。「一定有很多流言蜚語，很多人會討論你，無論談論你的內容是好是壞，你心裡面對得起自己，就好了。」也因此，如果有心想要投入女優行列，Rona也提醒，絕對要自己先想清楚，「如果你什麼都是，要問我媽、問我男朋友、問誰誰誰，我就會覺得，那你還是先回家想一下吧，因為你的心靈成長沒有到一定程度的堅強，你一定會被那些酸民酸死！確實也有女優因為網友批評跳樓自殺。」

「如果是成熟、有獨立思想的女性，如果你心裡準備好了，我會很支持踏出這一步。如果真的很喜歡做愛，覺得自己很能幹，是你的一技之長，可以讓社會大眾了解這個行業，願意樂意分享你的技巧，而且還是無私分享，我會說你是活菩薩，接下來的路，就是菩薩的路，我會幫你加油。」

Rona目前單身，她現在也把生活重心都放在工作上。有可能會在片場找到真愛嗎？「我覺得不太可能耶，大家就是來工作，片場也有共同目標，就是要讓作品好看、完整，畫面唯美。」那會擔心交不到男友嗎？她也覺得隨緣，「如果他喜歡我，他要接受我的職業，如果不能接受，就是不適合吧。」

Rona設定自己只當3年女優，3年過後還是會待在這個圈子，但會轉換不同角色，擔任幕後工作人員。只是她心中還是有一個過不去的坎。

「我暗示過我爸，說我在當女優，我爸就起肖，怕我被騙去做下三濫的勾當，他說，人生很多事，做了就無法回頭，我就反問，誰的人生可以回頭？我爸講不過我，就叫我不要再耍嘴皮子，但我說的是實話！」

但她到現在，還是不知道怎麼跟爸爸承認自己在當女優，也無法想像到時候爸爸的反應，「我還是希望未來可以每個人都可以接受這個產業，不是讓女優回家還要躲躲藏藏。」


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