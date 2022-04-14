解碼AV圈14／結合興趣與工作　女優Rona：不想老了才後悔

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女優片酬6萬元到20萬元不等，但Rona說，當女優的成就感，不是只有錢，她是自己真心認同這份工作，在做自己想做的事，喜歡在片場與大家合作的感覺，還有被其他人認同的感覺，「我有找到另外一個自己的感覺。」
但也不是每次工作都很順利。Rona回憶，有次拍攝3P，需要肛交，女優事前都要先灌腸，把腸內清乾淨，不巧她前一天吃生魚片，身體不適，一直拉肚子，灌腸灌了7、8次，最後還是只能硬著頭皮上，「開拍後，有一幕，要特寫女生的高潮部位，結果我連屎都流了幾滴出來。」
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第一次在片場遇到這種尷尬狀況，她已勉強著身體不舒服拍戲，卻又聽到有人在片場嘻笑，說她沒清乾淨所以屎都拉了出來，「我就感覺不被尊重，就算處在算是很開放的AV片場，還是會有人因為不了解，說出這樣傷人的話！」這也是她想擔任女優的目的，希望透過她自己的行動，讓大家都可以用開放的心態，面對這個產業，提升社會大眾的知識水平。
撇開這種極端的尷尬場景，女優一個禮拜拍一部片，就可能有一般上班族一個月的收入，可以算錢多事少嗎？Rona秒回答，「這體力活耶，打砲輕鬆嗎？」而且就算不拍戲，她也有一堆功課要做，例如保養、維持身材，也要去進修演技，「例如高潮，有些人很假，有些人就看不出來，這些都是要學習跟求進步。」
除了身體狀況要維持，心理素質也要夠強壯。「一定有很多流言蜚語，很多人會討論你，無論談論你的內容是好是壞，你心裡面對得起自己，就好了。」也因此，如果有心想要投入女優行列，Rona也提醒，絕對要自己先想清楚，「如果你什麼都是，要問我媽、問我男朋友、問誰誰誰，我就會覺得，那你還是先回家想一下吧，因為你的心靈成長沒有到一定程度的堅強，你一定會被那些酸民酸死！確實也有女優因為網友批評跳樓自殺。」
「如果是成熟、有獨立思想的女性，如果你心裡準備好了，我會很支持踏出這一步。如果真的很喜歡做愛，覺得自己很能幹，是你的一技之長，可以讓社會大眾了解這個行業，願意樂意分享你的技巧，而且還是無私分享，我會說你是活菩薩，接下來的路，就是菩薩的路，我會幫你加油。」
Rona目前單身，她現在也把生活重心都放在工作上。有可能會在片場找到真愛嗎？「我覺得不太可能耶，大家就是來工作，片場也有共同目標，就是要讓作品好看、完整，畫面唯美。」那會擔心交不到男友嗎？她也覺得隨緣，「如果他喜歡我，他要接受我的職業，如果不能接受，就是不適合吧。」
Rona設定自己只當3年女優，3年過後還是會待在這個圈子，但會轉換不同角色，擔任幕後工作人員。只是她心中還是有一個過不去的坎。
「我暗示過我爸，說我在當女優，我爸就起肖，怕我被騙去做下三濫的勾當，他說，人生很多事，做了就無法回頭，我就反問，誰的人生可以回頭？我爸講不過我，就叫我不要再耍嘴皮子，但我說的是實話！」
但她到現在，還是不知道怎麼跟爸爸承認自己在當女優，也無法想像到時候爸爸的反應，「我還是希望未來可以每個人都可以接受這個產業，不是讓女優回家還要躲躲藏藏。」