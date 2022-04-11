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施志昌PCR採檢陰性　綠營暫鬆一口氣

▲台中市議員施志昌助理確診，上午民進黨團所有議員進行快篩。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.11）
▲台中市議員施志昌助理確診，上午民進黨團所有議員進行快篩。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.11）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-11 13:24:512022-04-11 13:29:04

民進黨台中市議員施志昌助理昨深夜被爆確診，施志昌今（11日）上午到醫院PCR採檢，下午1點確認為陰性，綠營暫時鬆一口氣！9日與他同餐會的立委莊競程，上午宣佈暫停行程、立委林靜儀一早自行快篩為陰性、立法院副院長蔡其昌和其他與會立委也在臉書報平安，強調會維持健康監測。

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台中市議員施志昌的助理10日晚間確診，由於施志昌9日晚間曾參與綠營餐會，副總統賴清德也到場，加上今天是台中市議會定期會首日，引起外界重視。施志昌上午到光田醫院大甲院區PCR，之後居家隔離。下午1點他收到採檢結果，確定為陰性，但台中市衛生局尚未正式公佈。

這場名為「團結、進步、大台中」的餐會，9日在頂粵吉品餐廳舉行，由總統府資政沈國榮及行政院顧問林戊坤二位商界大老邀集，席開約10桌，除了副總統賴清德到場，台中市支持綠營的企業大老幾乎全員出席，立委除了副蔡其昌，何欣純、張廖萬堅、莊競程、林靜儀以及市議員也都到場，連基進黨前立委陳柏惟也應邀出席。

醫生出身的立委林靜儀最早發出聲明，表示自己之前在醫院工作，加上前陣子立法院同棟樓的委員助理也確診，一直以來都有注意健康監測，上午自己快篩是陰性，目前為止沒有特別異樣，接下來在公共場所會避免拿下口罩飲宴及講話、儘量減少人多的行程。

立委莊競程則宣佈即日起暫停行程，與施志昌同桌的他，表示自己與指揮中心討論後，決定先進行自我健康監測，待施志昌PCR結果出爐，再進一步因應。

▲和施志昌餐宴同桌的台中市議員楊典忠，上午在議會進行第二次快篩。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.11）
▲和施志昌餐宴同桌的台中市議員楊典忠，上午在議會進行第2次快篩。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.11）
台中市議會如臨大敵，要求所有間接接觸者必須快篩陰性才能進議會。議員楊典忠餐會時坐施志昌旁邊，他透露兩人講了很多話，昨半夜得知，緊張得從床上跳起來，馬上在家快篩，上午到了議會再篩檢一次，都是陰性。議會開議時他待在研究室視訊，未進入議場。

蔡其昌則在臉書報平安，強調自己屬「接觸者的接觸者」，不需居家隔離，但會維持自我健康監測。立委何欣純表示早上到立法院立刻快篩，結果為陰性、張廖萬堅也完成快篩，一樣是陰性。

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