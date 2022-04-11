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新北居家照護試運行　侯友宜：盼中央不要等、越快做越好

▲新北市長侯友宜指出，從今日開始正式試運作「居家照護計畫」，此例是DEMO的個案。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.11）
▲新北市長侯友宜指出，從今日開始正式試運作「居家照護計畫」，此例是DEMO的個案。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.11）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-11 13:10:17

因應疫情的升溫，為保留醫療量能給中、重症的患者，新北市首創推出「居家照護計畫」，讓無症狀或輕症病患在家中照護；新北市長侯友宜今（11）日表示，希望中央趕快使用這套系統，Omicron的傳播率與感染率驚人，盼能保有醫療的量能，以照顧更多的人。

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▲新北市首創推出「居家照護計畫」，讓無症狀或輕症病患在家中照護。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市首創推出「居家照護計畫」，讓無症狀或輕症病患在家中照護。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，Omicron病毒的傳播率驚人，目前確診的個案中，99%以上為輕症或無症狀，在逐步走向邊境開放的同時，本土確診人數可預見將大幅的攀升，為讓醫療體系正常的運行，必須快速應變、調整防疫的方向；新北市這次首創推出的「居家照護計畫」，提供65歲以下、無懷孕或洗腎的無症狀或輕症個案在家照護，由7家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院。

▲新北市長侯友宜跟新北市議員江怡臻說，要做最壞的打算、做最好的準備，有時候狀況一來，不是你有時間等待的。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.11）
▲新北市長侯友宜跟新北市議員江怡臻說，要做最壞的打算、做最好的準備，有時候狀況一來，不是你有時間等待的。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.11）
至於中央認為確診的案例要到1500例後，才會啟動居家照護的方案，遭專家、學者質疑速度太慢的看法？侯友宜回應，他還是一句話，「要保有醫療量能，越快做越好，不要等」，只要居家照護的計畫是成熟，不管是在健康照護這端，或醫療照護，包括生活照顧，只要大家運作都非常順暢，其實要及早趕快先做；也希望中央趕快在各縣市也趕快做，因為不管是邊境的開放或現在疫情，要做最壞的打算、做最好的準備，有時候狀況一來，不是你有時間等待的。

侯友宜說，大家都可看的出來，居家照護就是面對Omicron最有效的方法，所以趕快先做，新北市上次給中央建議並與中央的討論後，中央馬上2天就給指引，所以中央也是很重視，且新北市衛生局長陳潤秋每天都會跟中央開會；新北市居家照護系統已籌備一段時間，未來邊境進一步開放，兼顧民眾的經濟生活，確診數目只會往上，越早開放居家照護，對於醫療量能保存越完整，讓醫院、集中檢疫所、居家照護分流更清楚，新北市先行試辦。

衛生局長陳潤秋評估，未來大約會有6成左右的確診者居家照護，4成住院治療；此外，未來確診個案將由醫院醫療團隊先進行電話訪問，評估健康狀況，決定送往醫院、集中檢疫中心治療或居家照護，居家照護將運用「iCare智能照護APP」（虛擬病房2.0）作為健康管理的工具，並透過藍芽傳輸連接智能量測設備，進行健康數據監測，同時結合燈號警示系統，方便護理師能每日即時掌握個案健康的狀況，衛生所也會協助下載APP，教導每日3次填寫健康問卷。

此外，透過APP的遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊關懷、視訊診療，讓民眾在家也能得到專業醫療照護，倘若需要後送就醫，就能透過綠色通道後送醫院就醫，管道暢通且便利；市府也與新北藥師公會合作，讓責任醫院透過釋出電子處的方箋、公會藉由29區的組長，媒合就近的社區藥局，啟動送藥到府的模式，24小時就可以將藥品送達，以通訊方式進行用藥指導。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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