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日本眾院公布議員資產　榜首麻生太郎身家破億

▲日本國會眾議院今天公布議員財務，榜首由自民黨副總裁麻生太郎的6億1417萬日圓（約新台幣1億4494萬元）拿下。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本國會眾議院今天公布議員財務，榜首由自民黨副總裁麻生太郎的6億1417萬日圓（約新台幣1億4494萬元）拿下。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-11 14:41:34

（中央社東京11日綜合外電報導）日本國會眾議院今天公布議員財務，每人平均資產為2924萬日圓，首相岸田文雄身家4983萬日圓；榜首則為自民黨副總裁麻生太郎的6億1417萬日圓（約新台幣1億4494萬元）。

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日本朝日新聞報導，眾議院基於國會議員資產公開法，今天公布去年10月眾院大選選出的465名眾議員個人資產。

報導分析資產報告書指出，本屆眾議員平均資產為2924萬日圓，比1993年起實施議員資產公開制度以來，創下最低紀錄的上屆2017年眾議員平均2917萬日圓稍高。

其中資產破億日圓的眾議員有26人，另有77人名下資產掛零。

以政黨領導人看，自民黨總裁（黨主席）、首相岸田文雄資產為4983萬日圓（約新台幣1176萬元），遠比上屆公布的時任首相安倍晉三1億396萬日圓少。

在野黨立憲民主黨代表泉健太為585萬日圓、日本維新會共同代表馬場伸幸588萬日圓、共產黨委員長志位和夫1146萬日圓；國民民主黨代表玉木雄一郎與令和新選組代表山本太郎資產皆為0元。

從個別議員來看，身家最高的是執政黨自民黨副總裁（副主席）麻生太郎的6億1417萬日圓（約新台幣1億4494萬元），其次是同屬自民黨的高木宏壽5億4602萬日圓、逢澤一郎5億647萬日圓。

資產排行榜前段班幾乎都是自民黨議員。從政黨來看，自民黨議員平均資產3739萬日圓最高，其次依序是立憲民主黨2042萬日圓、日本維新會2041萬日圓、國民民主黨1849萬日圓、公明黨1583萬日圓、共產黨606萬日圓、令和新選組16萬日圓。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110411

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