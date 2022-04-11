SWAG復站一週年更火了！觀看網頁數翻倍 新用戶成長20%
台灣最大成人內容平台 SWAG，去年歷經34天關閉之後，在2021年5月4日正式復站，在復站一週年前夕公布最新營運數據統計。2021年比起前一年增加了20%的新用戶，網頁觀看頁數也較前一年翻倍成長100%，可說造就了「另類宅經濟」風潮。SWAG發現，台灣成人產業除了規模快速增長外，也正面臨專業化、分眾化及合法化等三大變革。 SWAG執行長Sam也強調，未來將朝內容產品專業化、用戶分眾化、平台適法化進行變革。
當疫情成為生活一部分，網路覆蓋率及行動裝置便利性，促使大眾日常行為逐漸從線下轉到線上，眾多數位內容平台因此趁勢崛起，數位情色產業也正因應人對原始欲望的想像中悄悄茁壯。歷經關站風波之後，SWAG復站近一年來祭出多項話題性主題，例如前台北市議員童仲彥也下海主演，或是免費看等活動，成功炒熱話題，也讓新用戶及觀看網頁大幅成長。
不過正所謂樹大招風，為免再遭到關切，SWAG加強自律把關。根據 SWAG 審查人員指出：「由於平台高度重視內容適法性，每個創作者上架的內容，都需要經過至少兩位以上審查人員的審核，疫情下的作品上架數大幅增長，對相關作業人員來說，都需要投注更高的專注力把關，避免涉及未成年等內容曝光於平台上。」
SWAG執行長Sam表示，後疫情時代下整個成人產業的市場將與以往有所不同，正朝以下三大方向變革發展，首先是「內容產品專業化」，用戶對內容的期待與要求也不同以往，平台願意投入更多資源在主題劇本設計、專業攝影設備、演員技巧培訓上，期盼帶領台灣成人內容產業走向精緻質感與創造獨特的台灣式風格。其次是「用戶分眾化」，用戶對成人內容題材的類別各有所好。因此成人影視廠商能否在合法合規前提下，持續產出更具豐富的內容來加強用戶的黏著度，將成為成功關鍵，例如配合情人節、聖誕節話題帶動新鮮感，或是改編時下熱門影集來產生更多的互動話題。
第三點則是最重要的「平台適法性」，目前多數敏感內容網站只要自稱「已滿十八歲」使用者就可以進入，實在難以稽查。Sam強調，雖然政府近年有心針對網路內容建立更加完整的法律規範，但其實也需要具備在這產業中擁有影響力的業者一同帶頭響應，並且協助政府落實，如此不但能有效解決目前議題還能增加政府監管成效。