國母笑容留世！日皇后伴昭和天皇渡65載　險因無子遭退婚

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時良子還在學習院就讀中學時，就被大正天皇選做裕仁皇太子（後為昭和天皇）的皇太子妃，良子隨即退學，轉入皇家學校，接受皇室教育，修讀文學、外語、美術、音樂、禮儀、茶道、插花、刺繡等必修課程。
雖然良子與裕仁兩人在1920年訂下婚約，但是在同一年，良子的弟弟被眼科醫生發現患有色弱，而良子的哥哥也有色弱。色弱是遺傳自島津俔子，不過良子在經過檢查後，確定並非色弱患者，卻因為有日本元老因為關心優生學，擔心皇室有遺傳問題，因此這門婚事遭到日本元老山縣有朋強烈反對，但久邇宮並沒有要退婚的意思，反而還要脅「若皇室真提出解除婚約，我就殺了良子，再全家自殺」。事發當時，大正天皇正臥病在床，並以貞明皇后為皇室之家長代表，並且根據裕仁親王本人的意願，向政府發表「不會解除婚約，一定會結婚」的旨意，才終於落幕，而這件事情後來被稱為是「宮中某重大事件」。
在經過險些被悔婚的風波之後，良子與裕仁在1924年終於正式結為夫妻，2人感情非常好，很快地生下了長女。到了1926年，因大正天皇駕崩，裕仁繼位成為昭和天皇，良子也成為了皇后，但在這之後，良子接連又生下3名女兒，也讓良子碰上了此生中最大的風波。
日本朝中大臣紛紛發難，以良子連生4個女兒以及中間曾流產為由，提出良子不能生育皇子，將會對日本皇室造成嚴重後果，要求昭和天皇納妾，以提高生出皇子的機會，甚至還有人幫忙「選妃」送進宮中。雖然一夫一妻制是在大正天皇在位期間才開始實行，昭和天皇也遵從父親遺願，堅決反對納妾。
但是朝中大臣仍不斷施壓，聲稱昭和天皇若不納妾，或是良子再生不出皇子，就要廢后。所幸1933年，長子明仁誕生，隨後過了2年，良子又生下了次子正仁。在與昭和天皇結婚的65年間，良子總共生下了5女2男，除了次女在1歲時不幸夭折之外，其餘都健康成長。
良子嫁入宮中後，恪守皇后本分，從不干涉政事和國事。在世界第二次大戰期間，良子與昭和天皇一同居住在皇居裡的防空設施，碰上糧食不足時，也會親自幫忙種菜或是養雞。在二戰結束之後，良子更陪著已經進行「人間宣言」的昭和天皇一同執行公務，支持著努力融入人民的昭和天皇，而良子當時在人民面前時常展現笑容，深印人心，因此她也被民間稱為是日本的「國母」。
到了1989年，88歲的昭和天皇因十二指腸癌去世，長子明仁繼位，開啟平成時代，而良子也被尊為皇太后，繼續在宮中度過餘生，也因為健康問題，鮮少出現在公眾場合。
2000年6月，良子因年事已高以及身體多病逝世，享耆壽97歲，成為日本史上最長壽的皇后。由於良子生前喜歡繪畫，尤其喜歡畫靜物及風景，曾經出版過《桃苑畫集》和《錦芳集》兩本畫冊。宮內省（原宮內廳）便以其生前畫號「桃苑」，引鑒日本現存最古老漢詩集《懷風藻》中安倍廣庭的《春日侍宴》與山前王的《侍宴》詩中的「花舒桃苑香，草秀蘭筵新」和「四海既無為，九域正清淳」作為其謚號，稱為「香淳皇后」，寓意溫婉、高潔的氣質，並與昭和天皇合葬於東京八王子市的武藏野陵。