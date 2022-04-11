貝克漢兒姊弟戀娶500億豪門女　婚後加入女方姓氏

英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）的23歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），2年前向年長4歲的女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz）求婚成功，婚禮礙於疫情一延再延，10日終於在位於佛羅里達棕櫚灘的豪華別墅順利完婚，典禮以猶太儀式舉行，夫妻倆在IG改名為「Mr. & Mrs. Peltz Beckham」，布魯克林將中間名字加入拉佩茲，以示對老婆家族尊重。





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▲布魯克林貝克漢婚後將在名字加入女方家族名。（圖／翻攝Nicola Peltz IG）

▲布魯克林貝克漢和妮可拉佩茲婚禮因疫情延宕近2年。（圖／翻攝Nicola Peltz IG）

據外媒估計，貝克漢家族身家約為130億元台幣，妮可拉的父親身家約為500億元台幣，讓這場砸下300萬英鎊（約1.13億元台幣）打造的世紀婚禮備受注目，婚禮費用全由女方父親買單，布魯克林的爸爸和2個弟弟羅密歐（Romeo）和克魯茲（Cruz）擔任伴郎，全家人的高顏值帥到不行，讓粉絲興奮不已。





這對新婚夫婦在IG分享婚禮照片，大喜之日，布魯克林身著傳統的黑色燕尾服，而新娘則身穿VALENTINO訂製的白色長袖禮服，戴著白手套，頭戴皇室長度的蕾絲面紗，這件禮服是她兩度遠赴羅馬尋找所獲的禮服，聲稱「這是我命寐以求的婚紗」，相當滿意設計師的巧思，布魯克林分享了另一半的美照，寫道「我美麗的新娘」。





據《VOUGE》報導，隨著弦樂團伴奏的《SONGBIRD》音樂伴奏聲下，拉佩茲挽著父親的手臂走在紅毯上，寫道：「感謝你讓我度過了一生中最美好的週末，你像風一般讓我飛翔」。儀式結束後，賓客們喝著裝飾著白色櫻花的雞尾酒中，聆聽爵士樂四重奏在晚宴上演奏，相當愜意。



